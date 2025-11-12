Hukuk devleti herkesin, devleti yönetenlerin de hukuka bağlı olduğu, hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan devlettir. Hukuk devleti, hukuka bağlı olan devlet demektir. Hukuk devleti, yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşur. Yasama organı başta anayasa olmak üzere hukuka bağlı olmalı ve anayasaya aykırı yasaların teklifini, görüşülmesini reddetmelidir.

Yürütme organı anayasanın çizdiği sınırlar içinde yürütme faaliyetlerini yürütmelidir. Yargı organı anayasanın kendisine verdiği yetki dahilinde, her türlü baskı ve yönlendirmeden bağımsız olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermelidir. Anayasa madde 2, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal bir hukuk devletidir.” Yargı, devletin hukuk düzeninin devam etmesi, kişilerin öznel haklarının korunmasını amaçlayan ve yasama organı tarafından meydana getirilen hukukun uygulanması faaliyetidir. Yargı, yasama ve yürütme kuvvetlerinin yanında üçüncü kuvvettir. Yargı yetkisi, anayasa madde 9 uyarınca “Türk milleti adına” bağımsız mahkemelerce kullanılır.

DEMOKRASİNİN BİTTİĞİ YER...

17 yıldır ülkeyi, Anayasa Mahkemesi’nce laiklik karşıtı eylemlerin merkezi olmakla suçlanmış ve mahkûm olmuş bir parti yönetiyor. Ülke derin bir yoksulluk ve ekonomik krizle boğuşuyor, kimse yarınından emin değil ancak AKP iktidarı kendi başarısızlığını örtmek için soyut iddialarla muhalefete saldırıyor, hiçbir maddi kanıta dayanmayan iftiralarla belediye başkanlarını, gazetecileri tutuklatıyor. Anayasa Mahkemesi’nin ve AİHM’nin kararları uygulanmıyor; bir ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi’ni yargı yetkisini gasp etmekle suçluyor ve anayasaya ve hukuka aykırı kararında direniyor.

Anayasaya göre AYM kararları bütün kişi ve kurumları bağlar. Televizyon kanallarına yasalara aykırı olarak el konuluyor, kayyum atanıyor. Devletin asli organları, yasama, yürütme ve yargı devletin varlığı ve devamlılığı için anayasa tarafından kurulmuş organlar olup bu organlardan birinin dahi yokluğu devletin yokluğu demektir. Demokrasinin bittiği yerde, otokrasi başlar, düşünen konuşan, fikrini açıklayan aydınların ve hatta sokakta ki insanların gözaltına alınıp tutuklandığını görüyoruz.

YARGI KRİZİ

16 Nisan 2017 tarihinde yasalara aykırı yapılan halk oylaması ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube rejime geçildi. Yasama, yargı ve yürütme erkleri tek kişide toplandı. Bu nedenle yasama, yasama görevini yapamıyor; yargı, yargı görevini Saray’dan gelecek talimata göre yerine getiriyor. Bunun sonucu olarak yüksek yargı organları birbiri ile üstünlük yarışı yapıyor. Bu kriz yargı ile oynamanın acı sonucudur.

Ancak, iktidarı kaybetmekten korkan Saray ve çevresi ne yapacağını şaşırmış durumda. Ne olursa olsun iktidarda kalmak istiyorlar. Sokakların sesine insanların feryadına kulak vermiyorlar. Anayasaya aykırı olarak kurdukları otoriter sistemle, yandaş medyayı da kullanarak CHP’li belediyelerde yolsuzluk yapıldığını, İmamoğlu ile Merdan Yanardağ’ın casusluk yaptıklarına halkı inandırmak istiyorlar. Bu şekilde somut kanıtlara dayanmayan iddialarla İmamoğlu’nu yok etmek istiyorlar. Etkin pişmanlık yalanları ve iftiraları ile tutuklamalar, kaybedilen belediyelere kayyum atamalar, basını susturma girişimleri seçim kaybetme korkusundan kaynaklanıyor.

AKP iktidarına, siyasi iktidar ile devlet kavramı arasındaki farkın bir şekilde anlatılması gerekiyor. Devlet kalıcıdır ama siyasi iktidarlar gelip geçicidir. Her siyasi iktidarın ömrü gelecek yeni bir seçime kadardır. Esasen siyasi iktidara yasallık kazandıran da adil ve demokratik bir seçimle iş başına gelmektir. AKP iktidarı ivedilikle halkın yoksulluk sorununa çare üretmeli, demokrasiyi tehdit etmekten vazgeçmelidir. Asırlık seçim geleneğine sahip olan Türk halkının seçimsiz bir demokrasiyle yönetilemeyeceğini anlamaları gerekir.

AV. EROL TÜRK