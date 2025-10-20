İki yıldır süren İsrail soykırımı sonrasında hayatta kalan Gazzeliler için yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor. Bölgede enerji, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel hizmetlerin yeniden sağlanması için uluslararası kuruluşların hızla harekete geçmesi gerekiyor. Bu kapsamda Gazze’ye bir an önce sürekli su sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.

Gazze belediyesinin ülkelerin gönderdikleri iş makineleri ile yolları açmaya çalıştığı haberlere yansıyor. İki yıldır çok olumsuz koşullarda yaşayan ve 350 bine yakını yaralı Gazzelilerin bir an önce sağlıklı suya kavuşması yaşamsal önem taşıyor.

Gazze’nin suyunun önemli bir bölümü kirlendi. Temiz suyun büyük bölümü ise İsrail kontrolünde olan sistemden geliyor. İsrail’in bu kontrolü sürdürebileceği de dikkate alınarak Gazze’ye “acil su temini Seferberliği” bir plan dahilinde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Harabeye dönen kentte kendi evlerini sağlam bulamayınca yıkıntıların arasında kendi olanaklarıyla yaşamaya çalışacak Gazzeliler için bu gereksinimin ivedi karşılanması ve bunun kış gelmeden Gazzelilere barınma olanağı yaratılmasına yönelik konteyner kent vb. gibi projelerle birlikte ele alınması gerekecektir. Ancak bu planların uygulanmasına kadar su gereksinimine yönelik çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır.

PLANLAMA AŞAMALI OLMALI

İlk aşamada en az bir tuzdan arındırma tesisi tekrar hizmete alınmalı, geçici yerüstü su iletim boruları döşenmeli, uygun yerlerde çeşmeler ve su temin bölgeleri inşa edilmelidir. Halk sağlığının korunması için önce hastanelere ve sağlık merkezlerine su temin edilmelidir. Bu çalışma bir plan dahilinde Gazze belediyesi ile birlikte yürütülmelidir.

Su temininde ikinci ve üçüncü aşamalar orta ve uzun vadeli olarak ele alınmalıdır. Bu dönemde Gazze’nin yeni yerleşim planına göre su temini ve atıksu uzaklaştırma projesi uygulamaya geçirilecektir. Bu aşamada su ve kanalizasyon sisteminde kapsamlı onarımlar, yeniden inşa çalışmaları, yeni arıtma tesisleri ile sürekli su kaynağı yaratılması gibi projelerin uygulanması gerekecektir. Bu aşamalarda enerji ve su temininin birlikte ele alınması ve tarımsal sulama gereksiniminin de karşılanması düşünülecektir.

Gazze’de halen yaşanan su krizinin çözülmesi için birinci aşamanın hızla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Su temini çalışmalarının başlaması zaman alabilir. Bunun için acil su talebi, gıda sevkiyatı talebi ile birlikte ele alınmalıdır. Bu konuda uluslararası kamuoyu da harekete geçirilmelidir.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız