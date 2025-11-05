Cumhuriyet Gazetesi Logo
05.11.2025 04:00
Hukuk fakültesi öğrencilik yıllarımda ceza yargılama hukuk sınavında Prof. Dr. Eralp Özgen, “Tutuklamanın zorunlu olduğu durumları yazınız” diye bir soru sormuştu. Oysa bizim hukukumuzda tutuklamanın zorunlu olduğu bir durum yoktur. Tutuklama bir ceza değil, bir önlemdir ve kaçma kuşkusu, kanıtların yok edilme kuşkusu olduğu durumlarda uygulanır. Ceza Yargılama Yasamızın 100. maddesinde düzenlenen tutuklama konusunda yargıcın takdir hakkı vardır. Koşullar oluşmuşsa tutuklama kararı verilebilir.

Serbest yargılama esas, tutuklama ise ayrıktır, (istisna). Günümüzde ise tutuklama esas olarak kullanılmaktadır. Yönetime karşı olan kişiler bir ceza olarak hemen tutuklanmakta ve aylarca iddianameleri bile hazırlanmadan tutuklu kalmaktadırlar. Bu kararları yandaşlaştırılmış savcı ve yargıçlar vermektedirler. Savcı ve yargıçlar mesleğe başlarken 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Yasası uyarınca “Görevlerini yaparken adalete bağlı kalacakları ve görevlerini tarafsızlıkla yapacakları konusunda namus ve onurları” üzerine yemin etmektedirler. Ancak kimi savcı ve yargıçlar ettikleri bu yemini unutmaktadırlar.

DÜŞMAN HUKUKU 

CHP’nin 16 belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye bürokratları yalnızca AKP’ye karşı seçim kazandıkları için hukuka aykırı olarak tutuklanmışlardır. Doktor raporları ile ölümcül rahatsızlıkları bulunanların durumları hiç önemsenmemekte, tutuklamaları sürdürülmektedir. Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu doktorları da Hipokrat yeminine karşın rahatsız durumdaki tutuklular için “cezaevinde kalabilir” raporu vermektedirler.

Tutuklanmalarından bu yana aylar geçtiği halde bazı iddianameler yeni yazılmış, İBB soruşturması iddianamesi henüz yazılmamıştır. Yazılan iddianamede ise tek bir gerçek kanıt yoktur. Bu, yandaş savcı ve yargıçlar eli ile bir öç alma durumudur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yalnızca AKP’ye karşı seçim kazandığı için değil, önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimini de kazanacağı korkusu ile önce diploması iptal edilmiş, sonra da tutuklanmıştır. Bu yetmemiş şimdi de uydurma casusluk suçlaması ile tutuklanmıştır. Tutuklama gerekçesinde ise kaçma kuşkusu gösterilmektedir.

Tarihimiz düşmana bile insanca davranmış olmanın örnekleri ile doludur. Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda yaşamını yitiren Anzak askerlerin annelerine gönderdiği mektup unutulmazdır. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında yenilen Yunan komutana söyledikleri unutulmazdır. O zaman karşı görüştekilere bu düşmanlık nedendir?

HUKUKTA KAOS

Geçmişte AKP üyesi olduğu bilinen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atamış ve yetkisi olmayan kararlarla bir kaos yaratmıştır. Bu yetmemiş, CHP’nin genel kurullarını iptal etmeye kalkmıştır.

Esenler Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer tutuklandığı suçtan önce salıverilmiş ancak bu kez başka bir suçtan tutuklanmıştır. Can Atalay milletvekili seçildiği ve AYM kararları ile salıverilmesi gerektiği halde cezaevindedir. Anayasamıza göre, AYM kararları herkesi bağladığı halde Yargıtay, AYM kararlarına uymamaktadır. Anayasalar emek, gözyaşı ve insan yaşamı karşılığında oluştuğu için 1791 Fransız Anayasası’nın girişinde “İnsan derisi ile kaplıdır” diye yazmaktadır.

BAĞIMSIZLIK SAĞLANMALI 

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, AİHM kararlarına karşın cezaevindedirler. Günümüzde AYM kararları uygulanmıyor, AİHM kararları uygulanmıyor; yargı, bağımsızlığını yitirmiş, yargıya güven yok olmuştur. Sokaklar çetelere, okullar tarikatlara; yargı AKP’ye teslim edilmiştir. Bu dönem Türk yargı tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Hukuka aykırı kararları veren savcı ve yargıçların Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından uyarılmaları ya da cezalandırılmaları gerekirken tam tersi yapılmakta; bu yargıç ve savcılar ödüllendirilerek daha önemli görevlere getirilmektedirler. HSYK Başkanlığı’nı adalet bakanı yapmaktadır. Yargıtay önceki Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş bir yazısında, “Hukuka hizmet etmeyen hakim ve savcılar daima hukukçuların yüzkarası olarak anılacaklardır. Daha şimdiden ne çok hâkim ve savcımız duymak istemediğimiz sıfatlarla anılmaya başladılar” demişti.

Hukuk devleti yok edildiği, yargı bağımsızlığını yitirdiği için güzel yurdumuzda ekonomi de krize düşmüştür. Hukuk olmadan ekonomi düzelmez. O yüzden yabancı yatırımcılar ülkemizi terk etmiştir. Yerli yatırımcılar ise özenle yeni yatırımlardan kaçınmaktadırlar. Hukuk devleti yeniden yaşama geçirilmeli, adalet sağlanmalı, adaletin olmadığı yerin vatan olamayacağı ilkesi unutulmamalıdır. Yandaş savcı ve yargıçlar ettikleri yemine bağlı kalarak yargı bağımsızlığına göre davranmalı bir kişiye ve bir gruba değil, tüm ülkeye hizmet etmeye çalışmalıdırlar.

AV. EROL ERTUĞRUL

İlgili Konular: #yargı #savcı #Bağımsızlık #Hukuk

Hukuka uymayan savcı ve yargıçlar... - Erol Ertuğrul

