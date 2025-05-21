Gençlik bir toplumun vicdanıdır. O toplumda bir şeyler yanlış oluşuyorsa gençlik rahatsızlığını söylem ve eylemleri ile gündeme getirir. Toplumun ekonomik, siyasal, kültürel yapısını değiştirmek isteyen AKP hükümeti hak, hukuk, adalet kavramlarının üzerine örtü örtmeye başlayınca ülke gençleri eylem ve söylemleri ile meydanlara indi.

Gençliğin sergilediği eylemler bir merkezden yönetilen değil, kendiliğinden oluşan eylemler çünkü ülkemizde gençlerin sorunları ile ilgilenecek, onları temsil edecek bir Ulusal Gençlik Örgütü yok. Oysa 12 Eylül 1980 öncesinde gençliği temsil eden iki ulusal örgüt vardı. Biri üniversite öğrenci birlikleri tarafından kurulmuş Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) diğeri de Devrim Ocakları, Türkiye Kadınlar Birliği, Türkiye İzciler Birliği ve TEKSİF sendikası tarafından kurulmuş Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) idi. Bu iki kuruluştan TMGT’nin uluslararası üyelikleri olduğu için önemi daha fazla idi. TMGT gençler için konfereranslar, seminerler düzenleyen, yabancı öğrencilere turizm hizmeti sağlayan, hükümetlerin yanlış politikalarını eleştiren ve uluslararası toplantılarda söz sahibi olan ilerici, devrimci bir kuruluştu.

Bu bağlamda 1968 yılında Doğu Almanya’da düzenlenen Dünya Gençlik Festivaline katılması ve daha sonra Romanya’da düzenlenen Avrupa Güvenliği Yuvarlak Masa toplantısında sunduğu bildiri çok ses getirmişti. TMGT Avrupa Konseyi Gençlik Komiteleri Kuruluşu CENYC ve Dünya Gençlik Birliği olan WAY (World Assembly of Youth-Dünya Gençlik Birliği) üyesi önemli bir kuruluştu. 12 Eylül darbesi sonucu kapatılması gençliğimiz adına büyük kayıp olmuştur.

'CENYC' VE 'WAY'

CENYC Avrupa Konseyi’ne bağlı bir kuruluştur ve TMGT’nin de aralarında bulunduğu onbir Ulusal Gençlik Komitesi tarafından kurulmuştur. Avrupa Konseyi üyelerinden Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’ne uyumlu yalnızca bir gençlik örgütü bu kuruluşun üyesi olabilir. CENYC bir bilgi değişim merkezidir. CENYC gençlik konularında çalışmalar yapmak, Avrupa Birliği için ulusal kuruluşlara yardımda bulunmak, gençlerin çalışma yaşamına ve eğitimine katkıda bulunmak, her yıl gençlik sorunları ile ilgili seminerler, konferanslar düzenlemek amacı ile kurulmuştur. CENYC 1975 yılında UNESCO’ya danışman olmuştur.

WAY 1949’da kurulmuştur ve beş kıtadan 140 ülkenin ulusal gençlik örgütünü temsil eder. Gençlik politikaları eşgüdüm merkezidir. Birleşmiş Milletler’e gençlik sorunları konusunda danışmanlık yapar.

NE YAPMALI?

Bugün ülkemizde gençlik sorunlarında eşgüdüm sağlayacak, gençleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek Ulusal Gençlik Örgütünün olmayışı yok edilmek istenen demokrasimiz ve gençlerimiz adına büyük kayıptır. Eğer bir ulusal örgütleri olsaydı gençlerimiz beklentilerini, istemlerini daha vurucu olarak dile getirebilir, uluslararası platformlarda söz sahibi olarak gençliğimizi güçlü biçimde temsil edebilir ve tanınmasını sağlayabilirdi. Bu boşluğun kısa zamanda doldurulması çok önemlidir çünkü gençliğin dayanacağı ve güveneceği bir ulusal örgüte şiddetle ihtiyacı var.

Böyle bir kuruluşa Atatürkçü Düşünce Deneği (ADD), Türk Kadınlar Birliği, Birleşik Metal İşçileri Sendikası öncülük edebilir. Kurulacak bu örgüt CENYC ve WAY üyesi olarak dünyaya seslenebilir. Gün itibarıyla gençlerimiz yalnızdır ve en kısa zamanda bu yalnızlık giderilmeli, ulusal ve uluslararası desteğe kavuşmalıdır çünkü söyleyecek çok şeyleri var.

DR. ENGİN ÜNSAL

TÜRKİYE MİLLİ GENÇLİK TEŞKİLATI ESKİ GENEL BAŞKANI