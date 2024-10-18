Yurttaşın gerçek derdi - Erol Türk

18 Ekim 2024 Cuma

AKP genel başkanı, Meclis açılışında askeri darbe sonrası yapılan mevcut anayasanın millete biçilmiş dar bir gömlek olduğunu ve süresini doldurduğunu, AKP ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa konusundaki hazırlıklarını titizlikle yaptıklarını vurguladı. Anayasanın yasakçı değil özgürlükçü, kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı olmasını temel ilke olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Tüm partileri ve milletvekillerini, toplumumuzun tüm kesimlerini Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum” dedi.

Şunu hemen belirtelim AKP öncülüğünde Cumhur İttifakı yeni bir anayasa yapamaz. Anayasa yapmak sadece maddeleri alt alta yazmak değildir. Yazılan o anayasaya ayrıca bir ruh vermek gerekir. O ruh, kurucu iradenin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ruhu olmak zorundadır. Kurucu irade ile kavga eden o iradeyi yok etmeye çalışan gerici kadroların anayasaya kurucu iktidarın ruhunu yansıtmaları olanaklı mı? Genel kuraldır; kanunlar lafzıyla ve ruhuyla beraber uygulanır.

ANAYASA ISRARI

Montesquieu 20 yıllık çalışmasının ürünü olan “Kanunların Ruhu Üzerine” adlı eserinde iyi yönetimin temellerini araştırırken despotizmin, monarşinin ve demokrasinin karşılaştırmasını yapar ve farklarını ele alır, yönetimlerin yozlaşmasına yol açan etkenleri tartışır. İktidarın yetkilerinin, monarşilerde olduğu gibi tek bir elden yönetilmek yerine yasama, yürütme ve yargı organları arasında bölünmesi gerektiğini savunur.

1982 Anayasası’nın 45 maddesi bu iktidar tarafından değiştirildi. Parlamenter rejime karşı açıkça darbe yapıldı. Yasama ve yargı yürütmeye, daha doğrusu sınırsız yetkili ama sorumsuz bir başkana yani tek adama devredildi. Şimdi ise oyları erimiş ve azınlığa düşmüş bir parti başkanı yasakçı değil, özgürlükçü; kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı yeni bir anayasa yapılmasını istiyor. Özgürlükleri yok eden, yasaklarla ülkeyi cehenneme çeviren, toplumu kutuplaştıran sanki kendisi değilmiş gibi konuşuyor.

SORUNLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR

Açıkça söylemek gerekirse toplumun yeni bir anayasaya gereksinimi yok. Halk yoksulluğun pençesinde kıvranıyor. İnsanlar bir parça ekmeğe muhtaç durumda. Birçok evde tencere kaynamıyor. Anneler, okula gönderdiği çocuğunun çantasına bir dilim ekmeği güç bela koyarken ne yasaklarla ne de özgürlüklerle ilgileniyor. “Önce ekmek” diyor insanlar. Yarın ne yiyeceğini düşünen, açlıkla, işsizlikle boğuşan insanlara ülkenin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğunu nasıl anlatacaksınız?

Ülkede can ve mal güvenliği kalmadı; adalet yok. Kadın cinayetleri devam ediyor. Bebekleri koruyamıyoruz. Herkes silahlanmış kimse kimsenin gözünün yaşına bakmadan şarjörü boşaltıyor. Hapishaneler dolu diye sapıklar, uyuşturucu kullananlar, mafya tetikçileri sokağa bırakılıyor. Ülkemizde kaç milyon sığınmacı var, içlerinde ne kadar cihatçı örgütlerin silahlı militanları var bilinmiyor.

Uyuşturucu baronları, pos cihazları yoluyla karapara aklayanlar aramızda serbestçe dolaşıyor.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

İşte bütün bunların üzerini örtmek için AKP genel başkanı, “özgürlükçü, yasakların olmadığı uzlaştırmacı bir anayasa talebi” ile ortaya çıkıyor. Yeni bir anayasa yapamayacağını bilmiyor mu? Elbette biliyor ama gündemi değiştirmek halkın ve muhalefetin dikkatini başka yöne çekmek için olta atıyor.

Muhalefet bu oyuna gelmemeli, halkın asıl sorunlarına eğilmeli, işsizliği, yolsuzlukları ve yoksulluklarının nedenlerini, ülkemizin insanlarını bu cehennemden nasıl çıkaracağını açıkça anlatmalı, halkımızı bu iktidardan kurtarmak için canla başla çalışmalıdır. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Halkımızın bir gün dahi bu iktidara tahammül gücü kalmamıştır.