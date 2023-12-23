Dergilerde Cumhuriyet

23 Aralık 2023 Cumartesi

Cumhuriyetimizin 100. yılını, hukuk sokağa, mafyaya, sağlık paraya, özel kuruluşlara, çarşı pazar, ev bark insafa devredilirken kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken eğitimin diyanete, adına “sivil toplum örgütü” denilenin tarikatlara teslim edildiğini, okulların medreseye dönüştürüldüğünü, “ümmet” oluşturma, “dindar nesil” yetiştirme amacına yönelik adımların meydan okumaya dönüştüğünü yaşıyoruz.

Eğitim-İş, Eğitim Sen gibi öğretmen örgütleri, ADD, ÇYDD, Sanatçılar Girişimi başta olmak üzere CHP, sosyalist partiler ve toplumun tüm laik kesimleri bu kahrolası gidişe “Dur” diyor.

Toplumsal piramidimizin tepesinde oturup dünyanın efendilerinin tasarılarını gerçekleştirme yolunda adım atanlara karşı -açlıkla, yoksullukla baş başa bırakılan, sadakaya muhtaç edilen ama müritleştirilerek bu dünyayı dert etmez duruma getirilen yığınlar bir yana- insan olmaya, çağdaşlaşmaya, uygarlaşmaya çalışan, yaşanılan gerçeklikte gelecek kaygısıyla dolu olan, düşünen insanlar mücadele ediyor.

CUMHURİYETİN NABZININ ATTIĞI DERGİLER

Dergiler de bu mücadelenin bir parçası olarak Cumhuriyeti kutluyor.

Yıl boyunca “100. yıl” simgesini koyarak Cumhuriyetin tüm kültür değerlerini savunan ve Çağdaş Türk Dili’ni (35. yıl, sayı 430) çıkaran Dil Derneği’nin kitabını bir kez daha anımsatıyorum: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkçeyle Direnmek.

34 yıldır 400 sayısıyla ve kitaplarıyla insancılığın, edebiyatımızda gerçekçiliğin sözcülüğünü yılmadan sürdüren İnsancıl, bir “Cumhuriyet kalesi” olmaya devam ediyor.

28 yıldır direnen Berfin Bahar (308. sayı) “Aydınlanma ve bir kültür devrimi” Cumhuriyetin 100. yaşını Cazim Gürbüz, Alper Akçam, Atilla Cemal Eşen, Öner Yağcı’nın yazılarıyla selamlıyor.

Sarmal Çevrim, “Cumhuriyetimizin Aydınlığında 100 Yıl” dosyasında Ahmet Özer, Dr. Ulvi Özdemir, Yusuf Çotuksöken, A. Celal Binzet, Öner Yağcı, Gülseren Engin, Dr. Niyazi Altunya’nın yazılarını sunuyor (Bursa, 35. Sayı).

Altı Yedi’nin gündem dosyası (Zonguldak, 17. sayı), Attila Aşut, Öner Yağcı, Turhan Yıldırım, Bilgin Güngör’ün yazılarıyla “Cumhuriyet Devrimi ve Türk Edebiyatı” adını taşıyor.

Devrek’te çıkan Şehir (163. sayı), Ankara’da çıkan Patika (123. sayı), Bursa’da çıkan Çini Kitap (80. sayı), İzmir’de çıkan Yeniden İmece (69. sayı), Bafra’da çıkan Edebiyat Nöbeti (50. sayı) dergilerinde de Cumhuriyetin 100. yılı var.

BÖYLE KAZANDIK/VAZGEÇMEDİK

En eski dergimiz Varlık’ın 1393. sayısının “Cumhuriyet 100 Yaşında!” dosyasında Alphan Akgül, Funda Şenol, Koray Tütüncü, Korkmaz Alemdar, Birsen Karaca’nın yazıları var.

Milliyet Sanat’ın “Yüz’ümüz Cumhuriyet!” dosyasında Sabiha Kurtulmuş, Beral Madra, Barış Saydam, Burçak Evren, Görkem Evci, Doç. Dr. Zeynep Uysal, Seçkin Selvi, Yiğit Sertdemir, Seyhan Akıncı, Yekta Kara, Meriç Sümen, Derya Bengi, Ümran Avcı’nın yazıları ve söyleşileriyle çağdaş sanatımızın, sinemamızın, edebiyatımızın, tiyatromuzun, müziğimizin, opera ve balemizin yüz yıllık gelişimi, yolculuğu aktarılıyor.

Atlas Tarih iki özel sayısında (Fotoğraflarla Cumhuriyet: Bir Asrın Görsel Tarihi ve Cumhuriyetin Bir Asrı) dönemlerle tarihe tanıklığı belgelerken Sanat Dünyamız “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Eser” listesini sunuyor.

Cumhuriyet destanının 10 yılını kutlayan halkın “Cümhuriyeti biz böyle kazandık” pankartıyla çekilen ünlü fotoğrafı kapağına koyan Bavul dergisi, “Böyle kazandık, vazgeçmedik” diyor.

Daha onlarca toplumsal nabzın attığı dergilerimiz Cumhuriyet değerlerini savunmaya, geliştirmeye devam ediyor.