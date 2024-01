Yeni yılda kitap

13 Ocak 2024 Cumartesi

Reşat Nuri Güntekin, “Okumak, bir kitaptan alınan elemanlarla, kendine manevi bir dünya yapmak, onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir. Bu, ta çocukluktan başlayan uzun alışkanlıklar ve egzersizler neticesidir” diyor.

Aziz Nesin, “En güzel yapıtım, henüz yazmadığımdır” diyor.

Yaşam devam ettiğine, her şey her an değiştiğine, her şey eskidiğine göre, yeni şeyler de her an çıkmak zorunda.

Eğer dünyayı anlamanın yetmeyeceğini, onu değiştirmeye de çabalamak gerektiğini biliyorsak ve Cumhuriyetin 100. yılında özgür insan olmanın arayış yolculuğunda zorlu bir dönemeçteysek yeni yılda umudu kitaplarla da sürdürmek zorundayız.

UMUT ÇOĞALTAN KİTAPLAR

Papirüs/ Antik Dünyada Kitapların İcadı’nda (İrene Vallejo, Çev. Volkan Ersoy, Bilgi Yay.), ilk kitaptan başlayarak yazılı anlatımın bugüne kadarki serüvenini okuyoruz.

Umut çoğaltan ve dördünde de yazımın olmasından kıvanç duyduğum kitapların ilki, Yalnız Kitap’a, Fahrenheit 451’in yazarı Ray Bradbury’nin “Kitap yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Bunlardan biri de kitap okumamaktır” sözüyle başlayan Orhan Tüleylioğlu (Karakarga Yay.), kitapların yüreğine yaptığı yolculukla aydınlık bir dünyanın tanıklığını yapıyor.

Kendi Kalemleriyle Yazarların Odası’nda (Haz. Hatice Eroğlu Akdoğan, Ceylan Yay.), otuz yazarımızın neden, nasıl yazdıklarını kendi anlatımlarından okuyarak kitabın umut saçan serüveninden zenginlikler yakalıyoruz.

Cumhuriyet’in Öğretmeni Mustafa Gazalcı (Haz. Kemal Kocabaş-Rifat Güler, YKKED), Cumhuriyetin öğretmen, siyasetçi, yazar olma onurunu kazandırdığı ve “YKKED 2023 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü” verilen bir aydınımızı selamlıyor.

Dinmeyen Fırtına Zeki Sarıhan’a Armağan Kitap (Paradigma Akademi Yay.), editörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Devrim Topses’in “Emekçi sınıfların aydını” olarak tanımladığı bir öğretmen ve yazar Zeki Sarıhan’a sunulan bir değerbilirlik ürünü.

CUMHURİYET KİTAPLARI’NDAN BEŞ YAŞAM

Mehmet Alev Coşkun’un yayıma hazırlayıp günümüz Türkçesine uyarladığı Atatürk’ün Hatıraları’nda, Atatürk’ün tuttuğu notlardan, kendisiyle yapılan söyleşilerden yararlanarak bir araya getirdiği ve Atatürk’ün Bana Anlattıkları (Falih Rıfkı Atay-1955), Atatürk’ün Anıları (sadeleştiren İsmet Bozdağ-1978; İsmet Görgülü-1997) adlı kitaplarda yer alan anılarını, “ilk kez toplu halde” okuyoruz.

Halil İnalcık, Şerafettin Turan, Bülent Tanör, Salahi R. Sonyel, Sina Akşin, Emre Kongar, Bilal N. Şimşir, Mehmet Alev Coşkun, Orhan Çekiç, Turgut Özakman, Attilâ İlhan, Osman Selim Kocahanoğlu, Sinan Meydan’ın makalelerinden oluşan Vahdettin Dosyası-Hainlik Belgeleri’nde (Haz. Mehmet Alev Coşkun), yıllardır süren tartışmaya belgelerle nokta konuyor.

Ceyhun Atuf Kansu Devrimin Halkçı Kaynakları’nı açıklıyor (Haz. Işık Kansu).

Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk-Karabekir Kavgası, Atatürk-Rauf Orbay Kavgası adlı kitaplarından sonra Ali Fuat Cebesoy: Atatürk-Cebesoy Anlaşmazlığı ile “Atatürk’ün Üç Muhalifi” dizisini tamamlıyor.

Emre Kongar, bir büyük toplumbilimcimizi selamlıyor: Cavit Orhan Tütengil.

ROMAN HAYATTIR

Köpekleri Seven Adam adlı uzun soluklu, görkemli romanında Troçki’nin öldürülmesi ekseninde insanlığın bir büyük ütopyasını değerlendiren Kübalı yazar Leonardo Padura, Hayatımın Romanı’nda (Çev. Volkan Ersoy, Bilgi Yay.), yurttaşı ve ülkesinin ilk büyük şairi Jose Maria Heredia’nın yaşamına yolculuk yaparken 19. yüzyıldan bugüne umut taşıyor.

“Sanatların en zoru okumak sanatıdır” diyor Goethe.

Doğrudur, biz insanız, okuruz, zoru başarırız.