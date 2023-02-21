Bay Bülent Arınç!

21 Şubat 2023 Salı

Hâlâ yurtdışındayım. 13.02.2023 günü eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, depremin etkilediği 11 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunmuş ve “Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir” demiş.

Bunun üzerine muhalefetin yeteneksiz ağızları da ağızlarını açmış. Bunlardan biri, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “Enkaz altında birçok canımız duruyor. Böyle bir seçim konusunun gündeme gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. İnanmak mümkün değil. İYİ Parti olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne anayasal devlet ilkesine inanmış bir siyasi partiyiz. Seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızdaki kurallar bellidir. Bu doğrultuda hareket edeceğiz ve tavrımızı ortaya koyacağız” demiş.

Bu ve bunun gibi muhalefet tepkilerini yanıtlayan Bay Arınç “Seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu bölgelerde hangi seçmenden oy isteyeceksiniz? Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allah’tan korkun. Milletin canı yanmışken, ‘İki ay sonra haydi seçime’ nasıl diyebileceğiz?” dedi.

Açık söylemem gerekirse ben Bay Arınç’ı pek yüzeysel ve lafazan bulurum. Söylediklerini ciddiye almam. Bu yazıyı yazmama başta İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu olmak üzere Millet Cephesi’nin anayasa saygısızlığı, duyarsızlığı ve “Nereden karşı çıkılması gerektiğini bilmeyen” düşünsel sefaleti yol açtı.

Eski bir TBMM başkanı çıkacak ve anayasa maddesini değişmezliği hakkında “Ayet-i kerime mi var” diye densizce soracak ve siz bu Cumhuriyete saygısız adamın başına dünyayı yıkmayacaksınız... Aynı adam, anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere karşı kasıla kasıla: “Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir” diye kostaklanacak da siz ona ağzının payını vermeyeceksiniz...

1- Anayasanın 78. maddesiyle ilgili olarak söylediği “Ayet-i kerime mi var” sorusu anayasal suçtur! Hemen cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunun! Türkiye Cumhuriyeti halkın iradesiyle kuruldu, varsayımsal bir kutsal iradenin izniyle kurulmadı. Yuh olsun hepinize! Bir adam çıkmış IŞİD ağzıyla konuşup şeriat düzeninın ipiyle ümüğünüzü sıkıyor koyun gibi boynunuzu uzatıyorsunuz.

2- Aynı adam karşınıza geçip “Ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir” diyecek ve siz de kuyruğunuzu kıstırıp kaçacaksınız ha!? Bu ne cehalet, bu ne gaflet! Kime göre anayasalar kutsal değil? Saltanatçılara, İslam şeriatçılarına, hilafetçilere, selefilere, vahhabicilere, Tarikatlara göre...

Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası kutsaldır, bayrağı kutsaldır, ulusal marşı kutsaldır. Kutsal olduğu için çalınıp söylendiği için ayağa kalkıyorsun bre!

Tamam, dinlerin kutsal alanları, kutsallıkları, kuralları var! Ancak bunlar sadece teokratik (din erkine dayanan) yönetimlerde geçerlidir. Kuranıkerim, Suudi Arabistan’da aynı zamanda anayasadır ama Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece Müslüman vatandaşların kutsal kitabıdır; Tevrat’tan, İncil’den farkı yoktur, onlarla eşittir. Çünkü, her ne kadar Bay Arınç saygısız olsa da Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir (Anayasa madde 2). Anayasanın tamamı Kuran’a herhangi bir ayrıcalık (İmtiyaz. Prérogative.) tanımaz. Yani, Bay Arınç’ın anlayacağı dille yazayım, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanı içinde Kuran ayetlerinin hiçbir yaptırım gücü yoktur. Bu yürürlükteki kural Cumhuriyetin kutsallarından biridir. Bu kutsallığa şeriatçılar da uymak zorundadır yoksa HIR çıkar!