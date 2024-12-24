Maden arama işleri

24 Aralık 2024 Salı

Bir gazete kesiği uzun süredir yazı masamda durmakta: “Altın madeni için yürütmeyi durdurma: Eskişehir Sarıcakaya’da yapılması planlanan altın ve gümüş madeni açık ocak işletmesi projesine karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceğini tespit etti.”

“Açık ocak”ta yapılan maden aramalarına izin verilmemesi, verilen iznin geç kalmadan iptal edilmesi beni çok sevindirir ve mutlu eder. Nedeni: Yeryüzü doğal şekillerinin bozulması, flora (bitki örtüsü) ve faunanın (bir yerin hayvansal doğası) zarar görme(me)sidir! Yeryüzünde açılan bir delikten girilerek yeraltında yapılan maden aramalarına karşı bir sözüm yok! Bir de özel girişimlere iki kuruşa verilen ruhsatlara karşıyım. Yazı yazarken şansım açılır benim. 18 Aralık 2024 günü okuduğum gazetelerden birinde “Kaz Dağlarının üstü ‘altın’dan daha değerli” başlıklı bir haber var:

“Türkiye’nin akciğerlerinden Kaz Dağlarında, maden için ağaçların kesilmesine tepkiler sürüyor. Türk Toraks Derneği de Cengiz Holding tarafından maden için bir milyon ağaç kesilmesinin olumsuz etkilerini anlattı.

Açıklamada, ‘Kaz Dağlarında maden açmak için orman katliamı yapılıyor. Hukuka aykırı şekilde dünya mirası Kaz Dağlarının ekolojik sistemi yerle bir ediliyor. Metalik madencilik, suların kirlenmesine, zehirlenme ve ciddi su sıkıntısına neden olacaktır’ uyarısında bulunuldu.

İlgili bakanlıklar ve yargı mensuplarına da ‘Bu yıkıma dur deyin! İnsanlığın doğal ve kültürel değeri, efsanelerin kutsal dağı Kaz Dağlarının yok edilmesine izin vermeyin. Kaz Dağlarının üstü altından değerlidir!’ çağrısında bulunuldu.”

Bu haber yazımın anafikri için çok önemli: Adı “altın” ya da “gümüş” olsa da yerüstü varlığına zarar verecek şekilde madencilik yapılmasına karşıyım. Bu türden lanetli işlerde Cengiz Holding’in başrolü oynaması bir alışkanlık haline geldi. Gözlerini para şaşılaştırmış. Böylesine doğa düşmanı girişimleri bu hızla devam ederse çevrenin bedduaları şaşı gözlerine zarar verebilir. Merak ediyorum, Cengiz Holding doğayı öldürerek kazandığı haram paradan ne kadar vergi veriyor?

Namık Koçak kardeşiminin TELE1’deki bir programında vergi indiriminden yararlanan şirketler listesinde bir Cengiz İnşaat ve Sanayi Ticaret Şirketi de var. Bu şirketin Cengiz Holding’le bir ilişkisi var mı, bilmiyorum. Bu Cengiz İnşaat ve Sanayi Ticaret Şirketi 422 milyonluk ne olduğunu bilmediğim “rapor tutarı” üzerinden yüzde yüz vergi indiriminden yararlamış. Neden? Dayısı kim?

Otel ve site yapımlarını da yeryüzü üzerinde maden arama kapsamına alabiliriz.

Otel ve site yapımlarından dolayı zarar gören kıyılar, koy ve ormanlık alanın sayısı kim bilir kaç yüzü bulur. Bu, tam anlamıyla barbarlıktır, vatana ihanettir!

Şeyda Öztürk’ün 19.09.2023 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir haberi şöyle:

“Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Bodrum’daki ‘doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alan’ ilan edilen Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlattı.

Tüm itirazlara karşın projeye Aralık 2022’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bunun ardından Bodrum Belediyesi Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. Ancak, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşıdı.

Muğla İdare Mahkemesi, ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alana geçici inşaat kampı kurarak turizm tesisi inşaatına başlayan şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Halihazırda korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı talep etti. Muğla Valiliği bugün projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bununla birlikte dava süreci devam eden proje, yeni başvuruyla birlikte onay alması durumunda kapasite artışına gidecek. Yeni ÇED dosyasına göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması isteniyor.”

Merak ediyorum, bu ülkede yasalara uygun, çevre dostu, yeryüzü doğasını koruyan madencilik ve inşaat yapılamaz mı? Ve Cengiz Holding, yapacağı doğa tahribatı sayesinde kazanacağı paradan ne kadar dolaysız vergi verecek? Hiç vergi vermeyecek, 422 milyonluk vergi matrahından yüzde yüz indirim yapılmış. Yani sıfır vergi!