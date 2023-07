Padişahların çocuk gelin kızları 2

14 Temmuz 2023 Cuma

“I. Murat, İmparator II. Manuil’in kızı ile evlendi. Yıldırım Bayezit Han ise Kü­tahya Germiyan hükümdarı Süleyman Şah’ın kızı, sonra bir Bizans prensesi, daha sonra Sırp despotunun kızlarından biri ve nihayetinde Aydınoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun ile evlendi. II. Bayezit Han’ın annesi ise Dulkadiroğlu hanedanından Sitti Hatun’dur. Son yıllarda seceresi tartışılmakla birlikte, hanedandaki son “mavi kanlı” prenses, Yavuz Sultan Selim Han’ın eşi Kırım Hanı Mengli Giray Han’ın kızı Hafsa Hatun’dur. Fakat II. Bayezit’ten sonra, siyasi ve hukuki sonuçları nedeniyle Müslüman kadınlarla evlenmekten vazgeçilmişti. Bunlar tek istisna, Şeyhülislam Esat Efendi’nin kızıyla evlenen II. Osman’dır. II. Bayezit (saltanatı 1485-1512) zamanında başlayan bu uygulama, I. Selim döneminde (1512-1520) gelenek halini aldı, 15. yüzyılın sonundan itibaren ise sultan kızları sadece devşirme devlet adamlarının oğullarıyla ya da arada sırada kuzenleriyle evlendirilmeye başlandı.

16. yüzyıla gelindiğinde çok daha farklı bir tablo ile karşılaşırız. Artık yerli ve yabancı hanedanlarla yapılan evlilikler yerini cariyelerle yapılan evliliklere bırakmıştır. Sultan kızları da vezirlik rütbesindeki devlet adamlarıyla evlendirilmeye başlamıştır. Bu evlilik politikasıyla hanedan ata mirasının dağılıp yok olmasını kadınlar aracılığıyla denetim altına almış oluyordu.

16. yüzyıldan sonra yerli ve yabancı hanedanlardan ne kız alındı ne de verildi... Bir diğer önemli husus ise Müslüman halklardan hareme kız alınması istisna denecek kadar az sayıdaydı.”1

Bu faslı bitirirken önemli bir durumu not edelim: Osmanlı sultanları (padişah kızları) din adamlarıyla evlendirilmezdi.

Bu konuya girmişken Hz. Muhammed’in evliliklerinden söz etmemek olmaz. Hz. Muhammed’in eşleri arasında Ebu Bekir’in kızı Hz. Ayşe tam anlamıyla bir çocuk gelin. Ayşe 6 yaşındayken babasından istenip o günkü geleneğe göre resmen nikâhı kıyılıyor; 9 yaşına gelince de Hz. Peygamber’le gerdeğe giriyor ve 18 yaşında dul kalıyor. Hz. Muhammed’in eş ve kadınları konusunda daha fazla bir şey yazmak istemiyorum. Ancak Arif Tekin’in Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları2 adlı kitabından üç alıntı yapacağım.

“Ayşe’yle ilgili Hz. Muhammed’in şu rüyasını anlatmakta -sanırım- yarar vardır: Kendisi ‘Rüyamda Cebrail bana, Ayşe ile evleneceksin, dedi. Ben de bu rüya Allah’tan mıdır diye denedim. Meğer ki Allah’tanmış’ diyor.”

“Hz. Muhammed’in tüm hanım ve kızlarının evlilikleriyle ilgili vahiy konusunda söylediği hadis var: ‘Ben herhangi bir kadınla evlenirken veya herhangi bir kızımı evlendirirken ille de o konuda bana Allah’tan vahiy gelip öylesine karar vermişimdir.’”3

“Ayrıca, Ayşe’nin Hz. Muhammed’e -başka bir zamanda- çok sert bir şekilde, “Bakıyorum ki senin Rabb’in zevkin için ayet göndermede çok aceleci davranıyor” ifadesini dile getirmesi, bilinen çok meşhur bir sözüdür.”4

Bu yazdıklarımdan ve yaptığım alıntılardan sonra aklıma şöyle bir soru geliyor: Eşler, cariyeler, amca kızları, köle kadınlar ve her türlü cinsel konuda ayetler gönderen (indiren) Yüce Allah çocuk yaşta evlenmek (evlendirmek) konusunda neden bir ayet göndermedi? Hz. Peygamber’e neden “Altı yaşındaki bir kızcağızla evlenilmez” demedi? Neden Arap kavminin İslam öncesinin bu çok ilkel geleneğini iptal etmedi? Bu konuda Hz. Muhammed’in bir girişimi oldu mu? Aslına bakarsanız bu çok önemli sorulara bir cevap aramak nafiledir.

Buna en iyi ve en geçerli cevabı Türk Medeni Kanunu vermiştir.

***

Bu yazıyla ilgisi olmayan muhteşem bir zırva ve Allah’a şirk koşma var. Bir rastlantı sonucu 26. Dönem TBMM Tutanak Dergisi’nde okudum. AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan, 21 Mart 2018’de TBMM’de yaptığı gündem dışı konuşmada “On beş yıldır iktidardayız, -kimse alınmasın- Türkiye’de insan ömrü 3.3 yıl artmış. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum: Ömrünüzün artmasını istiyorsanız bir on beş yıl daha bize iktidarı verin, üç buçuk sene daha ömrünüz artsın” demiş.

Demek ki AKP saltanatında artık ölüm Allah’ın emrine değil, bu partinin iktidar mucizesine bağlıymış. Bunu bir “dinidar” AKP’li iddia ediyor. Ama yazmadan âlim, okumadan muallim, celladına âşık necip halkımız cehennemde yaşamaya alıştı artık.

1 Bilim ve Ütopya, Sayı 285, Mart 2018, s.14-15.

2 Berfin Yayınları, 3. Basım, Aralık 2017.

3 age, s.135.

4 age, s.69.