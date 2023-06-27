Türkiye vergi sıralaması

27 Haziran 2023 Salı

Vergi konusunu ameliyat etmeden önce bana aktarılan bir anonim fıkrayı tekrarlacağım:

Enver Sedat’ı suikast sonucunda öldüren adama hâkim sorar: Neden öldürdün?

Katil: Çünkü laikti.

Hâkim: Laik ne demek?

Katil: Bilmiyorum!!!

Mısır’ın en iyi yazarlarından, Nobel Ödüllü Necip Mahfuz’u öldürmeye çalışıp başarısız olan sanığa hâkim sorar: Neden vurdun?

Sanık: Sokak Çocuklarının Hayalleri adlı kitabı yazdığı için.

Hâkim: Peki Sokak Çocuklarının Hayalleri’ni okudun mu?

Sanık: Hayır!!!

Hâkim, yazar Faraç Foda’yı öldüren üç teröriste sorar: Neden Faraç Foda’ya suikast düzenleyip öldürdünüz?

Suçlular: Çünkü kâfir.

Hâkim: Onun kâfir olduğunu nereden anladınız?

Suçlular: Onun kitabından.

Hâkim: Hangi kitabından anladınız onun kâfir olduğunu?

Suçlular: Biz okuma yazma bilmiyoruz.

Her kötülüğün anası her dönemde CEHALET olmuştur! Ben de bu konuda iki kitap yazdım: Cehaletin Rönesansı ve Egemenlik Cehaletindir (Kaynak Yayınları).

Geçen yıl toplam vergi gelirinin yarıya yakınını İstanbul tek başına sağlarken Ankara 259.7 milyar liralık tahsilat ve toplamda yüzde 11 payla onu izledi. Geçen yıl 247.7 milyar lira vergi ödeyen İzmir yüzde 10.5 payla üçüncü, kişi başına en çok vergi ödeyen il olan Kocaeli toplam 237 milyar lira ve yüzde 10.1 payla dördüncü, Mersin 59 milyar liralık tahsilat ve yüzde 2.5 payla beşinci sırada yer aldı. Yıllık vergi tahsilatında bu illeri sırasıyla Bursa, Hatay, Antalya, Adana ve Tekirdağ izledi.

1- İstanbul (Vergi gelirinin yarıya yakını, Millet İttifakı)

2- Ankara yüzde 11 (Millet İttifakı)

3- İzmir yüzde 10.5 (Millet İttifakı)

4- Kocaeli yüzde 10.1 (Cumhur İttifakı)

5- Mersin yüzde 2.5 (Millet İttifakı)

6- Bursa (Cumhur İttifakı)

7- Hatay (Millet İttifakı)

8- Antalya (Millet İttifakı)

9- Adana (Millet İttifakı)

10- Tekirdağ (Millet İttifakı)

İlk beşe göre: Millet İttifakı toplam verginin yüzde 74’ünü, Cumhur İttifakı ise yüzde 10.1’ini ödemiş. Benim tahminime göre toplam verginin yüzde 90’ını Millet İttifakı’na oy veren sahil illeri, yüzde 10’unu ise Cumhur İttifakı’na oy verip TBMM’de çoğunluğu sağlayan ve R.T. Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapan Orta Anadolu illeri ödemiş.

R.T. Erdoğan’a ve onun müttefik ve müritlerine göre Millet İttifakı külliyen Allah’sız, dinsiz, kitapsız, vatansız, bayraksız, terörist, ahlaksız, erkek erkeğe evlenen LGBTİ sapıkları... Sahil illerinde yaşayan insanların çok büyük çoğunluğu cumhuriyetçi, laik, Cumhuriyet devrimlerine bağlı, çağdaş, eğitimli, kültürlü insanlar ve bu insanlar kendilerini suçlayanları beslemekteler...

Edebiyat dışı yazarlık hayatım boyunca yazdım: Halk benim için kutsal değildir, ona bağlı eşeğimi bile güvenmem. Şaka değil, pahalılığın, enflasyonun, başımıza gelen her türlü musibetin nedeninin CHP olduğunu sanan ve inanan halkın neresine güveneyim. Erdoğan’ın kıçında kıl olmaya özenen halkı ben ne edeyim?

Halk, henüz toplum, örgütlü bir toplum olamamış, karışık, karmaşık ve şekilsiz bir yığışımdır. Nesnel dünya ile ilişkisinde bilinç yoktur. Neden yoksul olduğunu anlayamaz, bilemez. Öğrenmeden, bilmeden, bir üfürük olarak inandığı dinin Allah’ı öyle ve böyle istemiştir. Katlanırsa, sabrederse öteki dünyada ödüllendirilecektir. Bu “formül”ü kendisine öğretenlerin neden kendisi gibi yoksul olmadığını düşünmez.

R.T. Erdoğan seçimle iktidara gelmiş, seçimle iktidardan gidecek bir siyasetçi değildir onun için. Bir kabile reisidir, Talibiye tarikatının şeyhidir, mucizeler gösteren bir kutsal insandır. Kimi zaman nanla, kimi zaman nazla yığışımı efsunlar.

Gelecek seçimde, demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri, eşitliği falan bir yana bırakıp üretim yapmayan, vergi vermeyen ya da veremeyen kitleye, AKP’ye oy vermeyen kentli insanlar olmasa sefaletinin, yoksulluk ve yoksunluğunun iyice katmerleneceği anlatmalı. Bu yığışıma, bu insanlara, AKP’ye, R.T. Erdoğan’a oy vermeyen seçmen vatandaşların kendilerini vergileriyle beslediği ve gerçek velinimetin düşman ve kâfir saydıkları “ötekiler” olduğu mutlaka anlatılmalı. Belki anlarlar!

