Bavulunu topla ve dön...
Cumhuriyetin 100. yılı için
bestelenen onlarca marş
arasından Parla kendiliğinden,
son derece doğal şekilde öne çıkmıştı.
Adı sanı fazla bilinmeyen genç rapçi
Norm Ender’in gerçek adıyla Ender
Eroğlu’nun yazdığı “Yürüyoruz
arkadaşlar...” diye başlayan Parla ben
de dahil bir anda herkesin gönlünü
fethetmişti. Bir şey eksik diyordum
kendi kendime o zaman... O kadar
umutsuz, geleceği göremediğimiz,
öfke ile yönetilen, insanın hiçe
sayıldığı bir Türkiye tablosu vardı ki
önümüzde... 31 Mart seçimleri işte bu
güzel marşın eksiğini tamamladı. Ruh
kazandırdı. Parla’yı söylerken başımız
daha dik, sesimiz daha gür. Çünkü
beklenen değişim vücut bulmaya
başladı. Umutlar yeniden yeşerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi terk eden, başka yerlerde kendilerine gelecek arayan gençlere, o hepimizi kahreden büyük beyin göçüne, “İsteyen gider, isteyen kalır” diye verdiği kovmaktan beter edercesine karşılık CHP lideri Özgür Özel’in “Ülkeyi terk etmek için bavulunu hazırlayan gençler, bir seçime kadar daha ülkede kalacaktır” sözleri işte bu umudun adı...
Üç lider, CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... Üçü de halka son derece güçlü, birleştirici mesajlar veriyorlar. Ders niteliğinde. Yoksa tamirat mı desem? İşte bu umudun adı.
22 yıl boyunca tüm değerlerimiz önce yavaş yavaş sonraları büyük hızla değişti, bozuldu, yozlaştı. AKP iktidarı bitse de bu ülkenin eski ayarlarına gelmesi nesiller sürecek derdik. Şimdi tamirat zamanı. İşte bu da umudun bir adı…
Dünyanın Türkiye algısı değişiyor mu? “tek adam” icraatlarına, yükselen otokrasiye sandıktan “dur” uyarısı çıktı. Bu da içte olduğu kadar dışta da yankı buldu. Özellikle dünyada da ciddi tıkanmışlık yaşayan “sosyal demokrasi” cephesinde. Öyle ya otokrat rejimlerin sırtlarını dayadığı “sandık demokrasisi” yön değiştirebiliyor muydu, üstelik Türkiye gibi bir ülkede? İşte bu da umudun bir adı...
Ama durun. İş yeni başlıyor. Hem siyaset hem de sivil toplum cephesinde. Rehavete asla kapılmadan, iç çekişmelere, siyasi kavgalara yönelmeden. Sözler güzel ama asıl olan icraat. Yerel yönetimler daha yaşanabilir kentler, ilçeler, sokaklar açısından önemli. Ama toplumsal dönüşümün ana arteri aynı zamanda. Liyakatli atamalarla, açılacak kreşler, bilgi evleriyle eşitsizliği azaltacak uygulamalarla, bilimin yol göstericiliğinden ayrılmadan, hukuksuzluğa karşı gelmekle, hiç ayırım yapmadan mağdurun yanında olmakla...
CHP’nin birinci parti konumuna yükselmesi ona çok fazla sorumluluk da yüklüyor. Türkiye olarak aydınlık yarınlara kapıyı araladı seçmen. Bu önümüzdeki tek önemli fırsat...
Bunu başardığımızda, işte o zaman
gençlere “Bavulunu topla ve dön”
demek asıl anlamını kazanacak...
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı
- Sevkler için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor
- Beykoz'da AKP ve MHP'nin itirazı reddedildi
- Ümraniye'de CHP'nin 1195 oyu eksik yazılmış!
- Şaibe görüntüleri ortaya çıkmıştı!
- Ali Koç'tan Süper Kupa çıkışı!
- Yöneticiden skandal açıklama!
- Üstün Dökmen ile cumhur cemaat....
- İstanbullular seçimini yaptı
- Gineli gelin oyunu İstanbul'da kullandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mazbata CHP'li adayın!
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- İmamoğlu'ndan o ilçe için çağrı...
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- HSK'den 'Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme!
- RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı
- 'Fark 2 bin geçersiz sayılan oyumuz 38 bin'
- 'Radikal bir değişim kararı aldık'
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’