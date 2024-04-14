Zülal Kalkandelen
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Gazete üstünde yaşayanlar, pişkince kapitalizm aklayanlar

14 Nisan 2024 Pazar

Parti heyetleri arasındaki bayramlaşmaya ilişkin haberleri izlerken bir görüntü dikkatimi çekti.

AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Hasan Sert başkanlığındaki bir heyet, CHP’yi ziyaret etmiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP’li belediyelerin çalışmalarından söz ederek konuyu halkın çektiği ekonomik zorluklara getirmiş.

AKP’li Sert buna yanıt verirken bugüne kadar vahşi kapitalizmin en yüz kızartıcı savunularından birini yapmış.

“İyi örnekleri görmeye çalışmamız lazım. Amerika’da da gazetenin üzerinde yaşayan insanlar var, İngiltere’de de var, sokakta yaşayanlar var, evsizler, yurtsuzlar, aç olanlar var filan. Bu Amerika’nın battığı anlamını taşımaz yani özelleştirilen birkaç yerde görülen problemi genele yansıtmamak daha doğru olur kanaatindeyim. Bu tür örnekleri her yerde görebiliriz.”

Nazlıaka, “80 milyon nüfusun içinde 40 milyon icra dosyası varsa artık bu sembol örnek olmaktan çıkıp yaygın örneğe dönüşmüş oluyor” diyerek sorunun sonuçlarından birine işaret etse de Sert konuyu dolandırıp en iyi servetimizin “genç, iyi yetişmiş, entelektüel insan gücü” olduğunu ve “210 üniversitede yetişmiş harika bir eğitim alan bu gençlerin projeler yapmaya meyilli olduğunu” söylemiş.

Neyse ki CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, “Gençlerin yurtdışına gitmek zorunda kalmadığı bir ülke istiyoruz” diyerek içler acısı durumu hatırlatmış.

UTANMAZLIĞIN BU KADARINA PES!

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 16.793 TL, yoksulluk sınırının 54.700 TL olduğu Türkiye’de bunun hesabını vermek yerine, Amerika ve İngiltere gibi kapitalizmin anavatanlarından örneklerle kendini aklamaya çalışmak pişkinliktir.

Nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının açlık sınırının altında yaşadığı bir toplumda, “Başka ülkelerde de gazete üzerinde yaşayan evsizler var” diyerek savunmaya geçmek utanmazlıktır.

TÜİK verilerine göre, istatistiklere “ne eğitimde ne de istihdamda” olarak yansıyan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 2.5 milyonu aştığı, birçoğu liseden hallice üniversitelerde okuyan gençlerin yüzde 60’ından fazlasının yurtdışına yerleşme hayali kurduğu bir ülkede, “Harika eğitim almış gençlerimiz var” diye böbürlenmek de utanmazlıktır.

KAPİTALİZMİN RUH İKİZLERİ

Yanlış olan, bir konuyu açıklamak için ABD veya İngiltere’den örnek vermek değil, o örnekleri, “Dünyanın en zengin, en ‘gelişmiş’ ülkelerinde bile yoksullar var, bizde varsa ne olmuş” anlamında dayanak olarak kullanmak...

Kapitalizmin yarattığı sefaletten ancak utanç duyulabilir.

Örneğin Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 49.8, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise yüzde 5.9 iken ABD’de (Fed’in 22 Mart 2024 tarihli verilerine göre), en zengin 806 birey, nüfusun yoksul yarısını oluşturan 65 milyon haneden daha fazla serveti (yüzde 57 daha fazla) kontrol ediyor.

Gölgesini satamadığı ağacı bile kesen kapitalizm, hiç kuşkusuz gazete üstünde yaşayan evsizi de normalleştirip ölüme mahkûm eder! Kapitalizmin sözcüsü olmak böyledir işte; ne mantık bırakır insanda ne de utanma!


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