Kadıköy’deki gerçekler

22 Eylül 2024 Pazar

Çarşamba günü bu köşede Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri müdür yardımcısının, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile ağustos ayında yapılan bir toplantıda, AKP’nin çıkardığı katliam yasasında öngörüldüğü şekilde sahiplenilmeyen hayvanların itlafını savunduğunu yazmıştım.

Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaşılarak hayvan katliamına karşı çıkan ilk belediye oldukları söylendi ve bugüne kadar hayvanlar için yaptıkları çalışmalar anlatıldı, benim gazetecilik etiğine aykırı olarak bir kamu personelini karalamaya çalıştığım belirtilerek bunun kınandığı açıklandı.

Şimdi bu konudaki gerçekleri maddeleyerek yazayım ki anlama güçlüğü çekenlere kolaylık olsun.

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1- Ben yazımda Kadıköy Belediyesi’nin hayvan topladığını ya da öldürdüğünü yazmadığım gibi, hayvanlarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalar hakkında herhangi bir değerlendirmede de bulunmadım.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir CHP’li belediyenin katliam yasasını uygulamayacağını açıkladığı için, nasıl oluyor da CHP’li bir belediyede bu konuda yetkili olan bir görevli itlafı savunuyor sorusunu yönelttim. Belediyenin açıklamasında bu soruya yanıt verilmedi ama yazmadığım konuları yazmışım ve belediyeyi hedef almışım gibi bir imada bulunuldu ve bu yolla “uyutulmayı” savunan veteriner hekim belediye kalkanının arkasına alındı. Böylece asıl kendileri gerçeği ortaya koyan bir gazeteciyi karalamaya çalıştı.

3- Belediye görevlisinin o toplantıda, “İktidar 20 yıldır başarısızlığını muhalefete bir kilitledi, bizimkiler de atladı, biz kanuna karşıyız diye atladı, bizimkiler dediğim CHP’li belediyeler... Kamu görevlisi kanuna nasıl karşı gelebilir ya! İyi kötü Demokles’in kılıcı yani, ben nasıl geleceğim kanuna karşı? Böyle bir şey yok ki! Beğensek de beğenmesek de kanuna uymak zorundayız. Bu kadar basit. İlk başta yasaklı ırklardan başlar. Süre tanınır, süre sonunda sahiplenilmeyenler uyutulur. Bunu açıkça söylememiz lazım” dediği bir gerçektir ve bunun ses kaydı mevcuttur.

4- Belediye yetkililerinin, gazetecinin bu bilgiyi nasıl elde ettiğini sorgulamak yerine, kamuoyuna açıkladıkları politikanın tam tersini savunan ve “hayvan hakları” kavramını da reddeden bir veteriner hekimin inandırıcılıklarını azaltacağını düşünmeleri gerekir.

Veteriner işleri müdür yardımcısının, Özgür Özel’in CHP’nin hayvan hakları politikasını kamuoyuna açıklanan ifadeleriyle çelişen sözlerinde sorun yok ama benim bu olayı yazmamda mı sorun var?

5- Söz konusu veteriner hekim, sosyal medyada ve halka açık toplantılarda “Sokakta evcil hayvan olmaz” görüşünü açıkça savunan biridir; sosyal medyada hayvan nefretini yayan kişi ve gruplarca desteklendiği belgelidir.

Ayrıca Kadıköy Belediyesi yetkilileri, bu kişiyle ilgili olarak halkın şikâyetlerini yeni duymuyor. Kadıköy Forumu’nun sözcüleriyle belediye başkanının görüşmesinde de kendisine bu konu iletildi. Kadıköy, hayvan hakları konusunda çok duyarlı insanların yaşadığı ilçelerden biri ve itlafı savunan bir veteriner hekimin ilgili birimde yetkili olması, uzun zamandır çok yoğun bir şekilde Kadıköy halkının önemli bir kesimi ve hayvan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

6- Kamuoyunda büyük tepki yaratan, aylarca protesto edilen katliam yasası konusunda verilen sözlerin tutulmasını beklemek her yurttaşın hakkıdır. Bir gazetecinin de en temel görevi, kendisine ulaşan belgeler doğrultusunda gerçekleri halka aktarmaktır.

Bu köşede yayımlanan her yazımda olduğu gibi, çarşamba günkü yazımdaki her satır doğrudur. Gerçeği yazmayıp saklasaydım hem gazetecilik mesleğine hem de okuyucularıma ve hayvanlara ihanet etmiş olurdum. Bu ihaneti yapmadığım için meslek etiğimi hedefleyerek beni suçlamaya çalışanları da ben kınıyorum.