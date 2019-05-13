Göğüs göğüse adam kazanmaca cephe savaşı

Kimi diyor ki, RTE seçime yeniden giriyorsa kazanacağını biliyor.. yoksa girmez.

Bu yargıya katılmıyorum, bence RTE kumar oynuyor, kendisine güveni sonsuz, bizim seçmen bir hata yaptı, ikincisini yapmaz, onları kazanırım düşüncesinde.. 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimlerini kılavuz olarak alıyor. O günleri hiç anımsamayalım. O 5 aylık korku dehlizine ülkeyi sokması bugün mümkün değil.

Ama bugün ise başka bir korku tüneline soktu iktidarını, tüm ülkeyi ve milleti: Ekonomik kriz. Oradan aşağı yuvarlanmayı sürdürecek..

Bu durumu analiz edelim.

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31 Mart seçimleri ertesinde Cumhurbaşkanı sanki yenilgiyi kabul etmiş havalarındaydı. Büyükşehir meclis üyelerinin çoğunluğu bizde, seçimleri biz kazandık diyerek teselli yayıyordu seçmenlerine. Binali Bey de aslında süt dökmüş kedi gibiydi, kaybettik görünümündeydi. Şimdi üzerine bir aslan kürkü geçirmesine, oylarımızı çaldılar diye yalan havalar çalmasına bakmayın.

Ne olduysa seçimlerden iki hafta kadar sonra oldu, Dolmabahçe Sarayı’nda özel toplantı yaptılar, Ankara falan derken, seçimlerin yenilenmesi gerektiğine karar verdiler.

Seçim tekrarının risklerini şüphesiz ki hesap etmişlerdir. Fakat İstanbul’da 14 bin oy farkı ile kaybetmeleri onları heyecanlandırdı.

Fark 100 bin-200 bin olsaydı, bu işe kalkışmazlardı. Bu sayıyı kapatamayacaklarını, tersine farkı artıracaklarını düşünürlerdi.

Farkı kapatabiliriz hayali

Ama 14 bin gibi az bir farkı kapatma olasılığına sahip olduklarına karar verdiler o toplantılarda ve devlet çarkını harekete geçirdiler.

İtirazların olağanüstü komikliği ve tutarsızlığı sadece Yüksek Seçim Kurulu’ndaki adamları için bir bahaneydi.

7 Susanlar-7 Uyuyanlar, -dahası köstebekler de denebilir- kapalı gözleriyle, iler tutarı olmayan bir kararla, aynı seçimde birbirine ters kararlara imza attıkları umurlarında bile olmadan, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Ankara, “köstebeklerini” uyandırmıştı.

AKP Bursa Kemalpaşa’da ve Mardin Yeşilli’de seçimleri az farkla kazanmış, muhalefetin sandık başkanları devlet memuru olmadıkları gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesi talebini YSK reddetmişti!

Bir elimde cımbız bir elimde ayna umurumda mı dünya!

Fark 100 bin oyu aşabilirdi

Aslında iktidar en az birkaç yüz bin oy ile seçimleri kaybedecekti.

Seçim öncesi yazılarımda dikkat çekmiştim: Nüfus müdürlüklerinde on binlerce seçmen olduk olmadık yerlere kaydırmışlardı.

Mesela bizim adada oturduğumuz yere 5 tane seçmen yazılmıştı, YSK’nin adrese gönderdiği seçmen kartlarını yeni bulduk! Bizim orada öyle birileri oturmuyor!

Nüfus müdürlükleri benim yönetimimde değil, doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlı! Başında da kim olduğu belli! İktidarın adamları, “boş arsaya vb. seçmen yazmışlar” diyorlar ya, hepsini kendileri yazdırdı! Büyük bir kontrollü sahte seçmen var ortalıkta..

Kaybedince seçimleri, yedikleri haltları bu kez kazanan yapmış gibi yavuz hırsız pozuna büründüler. Yavuz hırsız bizzat kendileri!

Göğüs göğüse cephe savaşı

Gelelim baştaki meseleye..

RTE’nin, bu arayı kapatır geri kazanırız seçmeni düşüncesi, kaybedemeyeceği mi demek?

Şüphesiz yüklenecekler, üstelik var güçleriyle..

Oylarımız çalındı numarasına yatacaklar ki bu kesin geri püskürtülebilmelidir, bunun için CHP ve Ekrem Bey’in ne planı var? Çünkü adam adama göğüs göğüse bir cephe savaşının içine giriliyor, umarım herkes bunun farkındadır..

İktidar tüm mekanizmasını harekete geçirecek. Özellikle de milyarlar akıtılacağını ve seçmenin mal- para vb. ile geri kazanılmak isteneceğini düşüneceksiniz.

Oylar ve vicdanlar satın alınmaya çalışılacak. Peki başka?

Henüz işin başındayız, mesela kütükler askıya çıkacak mı yeniden? Gençler oy kullanacak, kütükler yenilenmeyecek diyor YSK, bu yeni seçmenleri nerede göreceğiz, kaç kişi katılacak?

Seçmen kütükleri ve uyduruk seçmen yazılımlarını tüm İstanbul’da tamamen denetleyecek büyük bir organizasyon gerekli..

İstanbul bir cephe mücadelesine sahne olacak.. Fark açılabilir ve RTE kaybedecek diyelim.