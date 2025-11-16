Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burası Türkiye abicim, yarın ne olacağını kestirmek zor
Orhan Bursalı
Son Köşe Yazıları

Burası Türkiye abicim, yarın ne olacağını kestirmek zor

16.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

AKP çok şükür kendinden önceki sağcı iktidarların izinden giderek ülkeyi, geçmişe kıyasla en büyük ekonomik çöküşe ve yoksullaşmaya itti. Bu,1950’den bu yana yaşadığımız 19. kriz oluyor. Daha önceki krizlerde de yine geniş toplumsal kesimler olarak yoksullaştık. Bu krizlerin hepsinin ortak kaderi krizlerin tümünün sağcı iktidarları kapsamasıdır.

AKP’nin bize yaşattığı bu son kriz en uzun sürenlerden. Enflasyon açısından da öyle. Bir başka karakteri, krizi aşmak için IMF’ye başvurmaması. 2001 krizi, evet IMF programıydı, evet yükü toplum çekti ama alınan paralarla, kriz oldukça hızlı toparlandı. AKP 2003 sonunda iktidara gelince bu toparlamanın üzerine oturdu ve AB ile üyelik perspektifiyle ülkeye akan görülmemiş doğrudan yatırımlar sayesinde uzun bir iktidar dönemi yaşadı. Bu dönemden yararlanarak Cumhuriyet karşıtı programlarını da hızla devreye soktu.

KADERDEN KAÇMASI ÇOK ZOR 

Fakat iktidarını bu 20. krizle bitirme aşamasında. Bu kaderinden kaçınmak için tüm güçleri, güç odaklarını kendine bağladı ve bugün gördüğümüz baskıcı otoriter rejimini alabildiğine kurdu. 2028 seçimlerine ana muhalefeti her yönüyle ve her aracı kullanarak dağıtmaya ve iktidarı sürdürmeye odaklı görülmemiş, fırtınalı bir döneme ülkeyi soktu.

İddianame, CHP’yi muhalefet edemez duruma getirmenin bir aracıdır. İddianame buna göre düzenlenmiştir. Kapatma talebi, bugüne kadar AKP ve mahkemelerinin CHP kongreleriyle uğraşmasıyla eşgüdüm halindedir.

Yargı hiyerarşisini kaybetmiştir.

AKP’nin adalet bakanı yardımcısını güçlü bir AKP siyasi figürü iken İstanbul’a başsavcı olarak atamasıyla bugünkü sürecin başladığını görüyoruz. Saray’ın amacıyla sürdürülen CHP’ye yönelik siyasi operasyonlar tamamen örtüşmektedir.

Örtüşen başka önemli bir nokta daha var: Bazı asliye ve ağır ceza mahkemeleriyle başsavcılığın aynı patikada yol almasıdır. Ortak özellik anayasayı dikkate almamaktır.

HİYERARŞİNİN ÇÖKÜŞÜ

Tayfun Kahraman olayı çok tipiktir. Anayasa Mahkemesi, Kahraman’ın yeniden yargılanması kararını veriyor ve dahası serbest bırakılması vizyonunu da mahkemenin önüne koyuyor. Ağır ceza mahkemesi, bu Anayasa Mahkemesi’nin işi değil, yetkisini aşıyor, bize müdahale edemez diyor. Bu karara bir üst mahkemede itiraz ediliyor. Bu mahkeme de itirazı reddediyor. İki mahkeme AYM’yi dışlıyor, yok sayıyor.

Başsavcılık CHP’nin kapatılması için Yargıtay’a dosya gönderiyor. Yargıtay konuyu inceleyecek, kapatma kararını ise AYM genel kurulu verecek.

Hiyerarşi ortadan kalktığı için iktidarın yarattığı yargı sistemi aslında AYM’yi tanımıyor. Zaten daha önce Yargıtay AYM’nin en üst yargı olduğunu reddetmiş, AYM’yi tanımamış, kendisinin de AYM yetkisinde olduğunu ileri sürmüştü.

Şimdi aynı yolu izleyebilir. Veya AYM, Yargıtay’dan kendisine gelen CHP’nin kapatılması muhtemel kararını reddedebilir ve “Hayır, kapatılması kararını ben verdim uyguluyorum” diyebilir.

Bunları hep muhtemel şeyler olarak yazıyorum.

AMAÇ CHP’Yİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK 

Ama bu kapatılma süreci nihai bir amaç olmaktan ziyade, CHP’yi önümüzdeki iki yıl içinde kendi varlık mücadelesine çekmek, kriz sürecinden koparmak ve akıldışı uyduruk iddialarla kitleler nezdinde CHP’nin itibarını iyice zedelemek.

CHP şüphesiz bu tuzağa düşmeyecek.

Ama mutlak butlan kararına itiraz da istinaf mahkemesinde. İktidarın beklentisinin oradan ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Bozulursa süreç yeniden başlayacak. Mahkeme ya kabul ya reddedecek, peki sonra?

Kıskaç CHP’ye kurulu.

Şüphesiz Ekrem Bey’i diskalifiye etmişe benziyorlar. Sonraki adayları da benzer olguların beklediğine ilişkin işaretler var.

Partiyi kapatamayacaklar ama CHP’yi süründürmek başlıca amaçları.

İmamoğlu davasının diğer amacı da bence bırakın cumhurbaşkan adaylığını, yeniden İstanbul adaylığını bile engelleyecek süreçtir.

CHP her şeyi yeniden düşünmek zorunda.

Yine de burası Türkiye abicim, yarın ne olacağını kestirmek çok zor.

Ama kesin olan bir nokta var: Enflasyon, pahalılık ve yüksek eşitsizliklerle yaşamaya ve krizin yükünü halka yıkmaya devam. Çünkü başka çareleri yok.

Yarın? Şu casusluk eki...

İlgili Konular: #AKP #Ekrem İmamoğlu #enflasyon #Tayfun Kahraman #Anayasa

Yazarın Son Yazıları

Burası Türkiye abicim, yarın ne olacağını kestirmek zor

AKP çok şükür kendinden önceki sağcı iktidarların izinden giderek ülkeyi, geçmişe kıyasla en büyük ekonomik çöküşe ve yoksullaşmaya itti.

Devamını Oku
16.11.2025
Olağanüstü döneme olağanüstü iddianame

4 bin sayfalık iddianame mi olurmuş?

Devamını Oku
13.11.2025
Millet, ‘dâhi adam’ın bu topraklardan çıkmasının gururunu yaşıyor

AKP’den önce 10 Kasım’larda sirenler çaldığında köprüde, caddelerde sokaklarda durmayan araçların ve yayaların sayısı hatırı sayılır ölçüde fazlaydı.

Devamını Oku
11.11.2025
Cumhuriyetin temeli ve Ata’nın bize mirası 3+2 altın anahtar

Bugün büyük Türk’ü anıyoruz.

Devamını Oku
10.11.2025
Üniversite diploması ne kadar değerli

ABD’de Gallup’un ağustos ayında gerçekleştirdiği anket ilginç sonuçlarıyla tartışma yarattı...

Devamını Oku
09.11.2025
Mesele salt İmamoğlu değil, yenilikçilik ve yerellik

Ekrem İmamoğlu’na casusluk suçlamasının hemen ardından oğlu ve babasının sorguya çekilmesine sıra geldi.

Devamını Oku
06.11.2025
Ahmet Türk ve hayal alemi

DEM heyeti ile cumhurbaşkanı arasında son yapılan ve sonucu merakla beklenen görüşme üzerine bir açıklama beklerken cumhurbaşkanı hukuk başdanışmanlarından Mehmet Uçum merakımızı giderdi.

Devamını Oku
04.11.2025
İstanbul ‘iş bilmez kadir bilmezler’in mi elinde? Peki ‘Biz ihanet ettik’ kim dedi?

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un en değerli havaalanı Atatürk Havaalanı’nın yıkılarak yerine yapılan “millet bahçesi”ni ziyaret etmiş ve “İstanbul’umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil” demiş.

Devamını Oku
03.11.2025
Bayrampaşa’ya çökme, genel seçimlerin provası mı?

Bayrampaşa Belediyesi’ni “ele geçirme eylemi” tam bir milli iradeyi hava cıva gören bir iktidar anlayışının tipik örneğidir.

Devamını Oku
02.11.2025
En büyük iki devrim: Ulus ve kadın devrimi

Bu döneme özgü karamsarlıkları erteleyerek bir de şu açıdan bakalım: Atatürk’ün Cumhuriyet hedeflerine önemli ölçüde varılmıştır; bu hedeflerin artık geri döndürülemez olduklarına, tüm Türkiye’nin dün Cumhuriyeti ve Atatürk’ü olağanüstü sahiplenmesiyle sürekli tanıklık ediyoruz.

Devamını Oku
30.10.2025
Casuuusss... Cephanelerini çabuk tüketiyorlar... Hedef Tele1 miydi!?

Yahu bekleyin kardeşim, insanları en çok etkileyebilecek bir konuyu...

Devamını Oku
27.10.2025
İslamcı ‘muhafazakâr demokrat’ olabilir miydi?

“Muhafazakâr demokrat”ların en son numarası, bertaraf etmek istedikleri muhalif rakiplerini casuslukla suçlamak oldu.

Devamını Oku
26.10.2025
Ya İmralı gelsin veya İmralı’ya gidelim!

Evet, DEM (ve tabii ki Kandil) “terörsüz Türkiye” komisyonunu, daha doğrusu AKP iktidarını ve MHP’yi, Öcalan’ın serbest bırakılması noktasına indirgedi ve sıkıştırdı.

Devamını Oku
23.10.2025
Demokrasi yoksa ne çözümü!

Tarafların pozisyonuna bakalım, evet yeniden, fotoğraf net olarak görülmezse politika üretilemez ve kararlar alınamaz.

Devamını Oku
21.10.2025
Ey Meclis milletvekillerine sahip çıkma özgürlüğün de mi yok

Önce: Merkez Bankası başkan yardımcısının dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmasına şaşırdık mı, hayır demeyeceğim ama evet de diyemiyorum.

Devamını Oku
20.10.2025
Tek tek avlanmak ve hukuka sahip çıkmak

Fatih Altaylı’ya 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Devamını Oku
19.10.2025
Tek adamlık için şarttı: AKP içinde büyük tasfiye

İki yazıdır AKP’nin 2 yıllık iktidarı süresi içinde mutlak iktidara, tek adam rejimine giden yolların nasıl açıldığını yazıp duruyorum.

Devamını Oku
16.10.2025
Mutlakiyete giden süreç: Ordu ve yargının dönüştürülmesi

Dünkü yazım, tek adam rejiminin başlangıç noktası üzerineydi:

Devamını Oku
14.10.2025
Başlangıç noktası: Denge denetleme yıkılınca varılan yer

Demokrasiye zerre inanmayanlar, iktidara gelince adım adım mutlak iktidarlarını kurmak için kolları sıvarlar.

Devamını Oku
13.10.2025
Siyaset ağlarını örüyor, hukuka aykırılığın anlamsızlığı ve İmralı tahterevallisi

Bayrampaşa Belediyesi’ne, başkan ve arkadaşlarına çekilen operasyonun yanı sıra, CHP meclis üyelerinden bir kaçını hayatlarından adeta bezdirerek partilerinden istifa ettirilmeleri ...

Devamını Oku
12.10.2025
Nobel Ödülleri: Bilim gelişmenin ve yeni ufukların anahtarıdır

Aziz Sancar, en üst düzey ve özgürce araştırmaların yapıldığı ülkelerden birinde, ABD’de, günde 16-18 saat çalışarak ve merakının peşinde koşarak, odaklandığı konuyu çözmek için yöntemler geliştirerek DNA’nın, ikili zincirdeki bozulmaları nasıl onardığını gösterdi.

Devamını Oku
09.10.2025
Ülkeyi, ekonomiyi altın alanlar mı batırdı... Belirsizlikler dorukta

İktidarın gözü milletin altınlarında...

Devamını Oku
07.10.2025
Bir fotoğrafın düşündürdükleri: Kimse yanılsamaya kapılmasın

Meclis’in açılış resepsiyonunda cumhurbaşkanının iyi bir halkla ilişkiler girişimi ile siyasi parti liderlerini davet ederek verdiği gülücüklerle dolu toplu fotoğraf en önemli tartışma konusu oldu.

Devamını Oku
05.10.2025
Nobel Barış Ödülü merakı ile boşa koşan adam

Netahyahu-Trump’ın baş başa hazırladığı plan kime yarar...

Devamını Oku
02.10.2025
Büyük yoksullaşma ve çöküşün anatomisinden paylaşımlar

Ülkede hiç bu kadar büyük yoksul kitleler ve giderek daha az sayıda büyük zenginler yaratılmamıştı.

Devamını Oku
30.09.2025
ABD karşısında tarih boyunca hep kaybettik, çünkü...

Çok şey konuşuldu cumhurbaşkanının ABD ziyareti üzerine.

Devamını Oku
29.09.2025
Tunç’un bağımsız tarafsız yargısı Gökçeklere neden işlemiyor?

Haftada birkaç kez her ciddi karın ağrısı hukuk olayı ortaya çıktığında, “Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsız ve tarafsızdır...

Devamını Oku
28.09.2025
İptalciler mi daha hukuksuz, AKP yargısı mı... Ve yarı hiyerarşisine reddiye

Dün komik olaylar yaşandı.

Devamını Oku
25.09.2025
Kongre gri alanları ve operasyonel sözde muhalefeti bitirdi

Hukuku, yargıyı tamamen elinde tutan, yargıçları mahkemeleri atayan, farklı karar veren mahkemeleri dağıtan, dahası beğenmediği yargıçları üstelik rütbesini düşürerek sürgüne gönderen, AKP’li avukatları yargıç yaparak İstanbul’da CHP 38. kongresini iptal ettirerek üstelik onlara mutlak butlan (kongreyi yok sayma) kararı aldırmaya çalışan iktidar değil, sanki bizzat CHP’nin kendisi...

Devamını Oku
22.09.2025
Temiz bir iktidar hayal değil, bu ülke bunu çoktan hak etmiştir

Anlamakta zorluk çekiyorum.

Devamını Oku
21.09.2025
Devlet partisi belediyeleri tuzakla ele geçiriyor: İkinci aşama

İsmail (Saymaz) iyi slogan üretti: “Ya AKP rozeti takacaksın ya da kelepçe”.

Devamını Oku
18.09.2025
Bütün parasını ‘mutlak butlan’a yatıranlar kaybetti

Kayyum kararı olasılığı bende yüzde 50 idi. Saray’ın CHP’yi dağıtma kararlılığı burada yüksek rol oynuyordu.

Devamını Oku
16.09.2025
Kurultayda oy devşirme, yasa ve etik sorun üzerine

Dünkü yazımda kurultaylarda menfaat karşılığı delegenin oyunu almak konusunda yazdıklarımla ilgili eleştiriler aldım.

Devamını Oku
15.09.2025
Olağanüstü kurultaya onayı durdurmak mümkün mü?

Yarın gözler Ankara’daki mahkemenin vereceği kararda.

Devamını Oku
14.09.2025
‘Muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine...’

“Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız.

Devamını Oku
09.09.2025
Büyük çöküşün anatomisi: Toplumsal yıkımın diğer boyutları (2)

2026’da ücretlinin alım gücü muhtemelen daha da eriyecek. Neden? Yıl sonu enflasyon, MB tahmini üst bandında, yüzde 29 gerçekleştiği takdirde, 6 aylık enflasyon yüzde 10.57 gerçekleşecek.

Devamını Oku
08.09.2025
CHP yeniden diriliyor ve alanlardaki yüksek enerjinin niteliği

Özgür Özel ve arkadaşları, aylardır iktidarın CHP’ye ve CHP’li belediyelere karşı elindeki hukuk enstrümanlarıyla yaptığı saldırılara karşı direnişin kalesi rolünde.

Devamını Oku
07.09.2025
Kural yok, hukuk devrildi. Kendi oyununu kurma zamanı

Ülkenin yönetim kuralları vardır. Bu kuralları anayasa ve yasalar belirler.

Devamını Oku
04.09.2025
Büyük çöküşün halka yansımaları: Derinleşen toplumsal yıkım

Dedik ki biraz daha geri gidersek 2017-2018’de başlayan 2020’den itibaren de giderek derinleşen büyük çöküşün millete, satın alma gücüne maliyeti, servet transferi ve yoksullaşma konusunda da her geçen ay arttığına ilişkin çok veri var.

Devamını Oku
02.09.2025
En az 250 milyar dolar kanatlandıysa... Bakın sonuçlarına...

Dünkü yazımda kur korumalı mevduat belasının veya muazzam servet transferinin Merkez Bankası kasasından 4 yıl içinde 60 milyar doları para babalarının ceplerine havalandırdığını ancak bunun kümülatif bir dizi başka milyarlarca doları hesap dışı tuttuğunu yazmış ve bunun hesabını kim yapacak ve kim verecek diye sormuştum.

Devamını Oku
01.09.2025