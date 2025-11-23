Evet, apar topar ve medyaya kapalı bir toplantı ile milletvekillerinden oluşan ve 5 kişi olacağı söylenen bir heyet, İmralı Adası’na gidecek.

İmralı’ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışması iki haftadır ülkenin gündeminin odağına oturdu. Meclis’te tartışılacak, yüzlerce bekleyen soruna çözüm önerilecek ve ortaklaşılacak ortam sıfır. Ama 23 yıldır böyle, AKP MHP ile birlikte Meclis çoğunluğunu adeta diktaya dönüştürdü. Meclis fiili olarak tek yanlı. Kürt sorunu “yan meclis”e taşındı.

SÜRECİN LİDERİNİ ZİYARET

AKP’nin Kürt sorununun çözüm anahtarı İmralı’da yatıyor.

AKP, Öcalan’ın İmralı’da kapısını çaldı. Ona bu sorunu çözelim dedi. Birkaç ay konuştular. Al takke ver külah anlaştılar, çözüm süreci resmiyet kazanmadan İmralı’nın kapısı yeğenlerine açıldı. Fısıldaşmalar başladı, yeni çözüm süreci başlayacak diye. Ve sanırım tarih 3 Ekim 2024 idi, Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesiyle ikisi arasında süreç resmiyet kazandı. Ve ekim sonuna doğru da Bahçeli bombayı patlattı: Gel konuş Meclis’te!

Evet aynen böyle. Yani ana figür Öcalan. Silah bırak açıklamasını “kurucu önder” yapmalı tabii ki.

Diyebilirsiniz ki Öcalan’ın ne söyleyeceği belli değil mi? Her şeyi söyledi, neden ısrarla Kürt meselesinde ilerleme sağlanabilmesinin kilidi heyetin Öcalan’ı ziyaretine bağlanıyor?

Üç kelime ile söylersek: Sürecin önderi Öcalan da ondan. Bunu dosta düşmana (AKP ve MHP dahil) kabul ettirmenin yolu İmralı’yı ziyaretten geçiyor.

KARARLAR ONUN İÇİN ALINIYOR

PKK’liler hapishaneden salınacak, yasa değişikliği yapılacak, sonra da Anayasa’da değişikliklere sıra gelecek.

Öcalan, nasıl savaş içinde bir Türkiye’ye imza attıysa şimdi de barış içinde bir Türkiye için imza atacak (mı göreceğiz).

AKP korkak İmralı konusunda, seçmen ne der endişesi içinde. Ama MHP’nin dayatmasıyla da olsa tıpış tıpış İmralı yolcusu.

Yeni seçim döneminde AKP ortalığı karıştırıp hiç de yabancısı olmadığımız kaotik bir atmosfer yarattı. Bir yandan da CHP ve belediyelerine alabildiğine saldırdı ve saldırıyor. Kartları yeniden kardı. Amaç seçime giderken yeni ittifaklar oluşturmak. Dünkü ittifaklar ona kaybettiriyor seçimleri.

CHP’YE GELİNCE

Yukarıda anlattığımız sürecin hiçbir yanında yoktu.

Sonra birden hadi İmralı’ya geliyorsun teraneleri yükseldi.

Saray’ın politika oyununun başarısına katkı yapmaya çağrıldı.

Kendi can derdinde bir CHP “Hayır” deyince iktidarın hesapları karıştı, ipten döndü. Seçmeni rahatladı. Ama iktidar “CHP Kürt düşmanı” politikasını devreye sokacaktır.

Sosyal medyaya bakıyorum kaynıyor, seçimde görür o, baraj altına düşer gibi komik komik siyaset bilmez önyargılı salvolar.

Süreç zaten yeni ittifaklar yaratacak ortama itildi.

Kaotik bir durum hüküm süreceğe benziyor. Türkiye yeni bir ayrışmanın eşiğinde.

AKP/MHP beklentilerine ulaşamayabilir. CHP’yi de yeni bir politika bekliyor, esas olarak kendi gücüne dayanan hâlâ saklı gizil gücünü ortaya çıkartan.