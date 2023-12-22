Genç sesler

22 Aralık 2023 Cuma

Victor Hugo, seksenli yaşlarında yazdığı “Boaz Uykuda” başlıklı uzunca şiirinde “İnsan genç oldu mu geceden sıyrılan gün zaferle doludur” der.

Gençler bu sözü derinliğine düşünüp, yaşadıkları darlıklardan kurtulma yolları ararlarsa sonuca varırlar.

Hacettepe Üniversitesi’nde 1969 yılında öğrencim olan Mualla Aksoy’dan aldığım video bu konuda:

GENÇ LİSELİLERİN BASIN BİLDİRİSİ

Değerli basın mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili sıra arkadaşlarımız...

Bugün sizlere biz liselilerin karşı karşıya kaldığı bir tehlikeden bahsetmek istiyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’mızın hayat boyu öğrenme projesindeki değerler eğitimi başlığı altında tarikatların yönettiği çeşitli vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlükleri tarafından eğitimde işbirliği anlaşmaları imzalanmaktadır. Bu anlaşmalar okullarımızda çeşitli tarikatların seminer, yarışma veya gezi gibi etkinlikler için alan açmaktadır. Eğitim kurumlarında tarikatların fikirlerini yayan yayınlar biz öğrencilere sunulmaktadır. Yurtlarımızda tarikatların yöneticileri eğitmen olarak görev yapmakta ve her gün başka bir skandala imza atmaktadırlar. Tarikat ve cemaatler Cumhuriyete, laiklik ilkesine ve “fikri hür, vicdanı hür” bireylerden oluşan yurttaşlar toplumuna temelden aykırıdır.

Biz topluma yararlı kadın ve erkeğiyle hayatın içinde Cumhuriyet yurttaşı bireyler olmak için çalışırken bu hedefimizin tam karşısında yer alanların eğitim kurumlarımıza girmesi kabul edilemez.

Türkiye Liseliler Birliği olarak gençliğin üzerine yönelen iki türlü gericilikle mücadele edeceğiz. Bunlardan biri Batı emperyalizminin milletimize dayattığı toplumsal çürüme ve yozlaşmadır. Biri de Cumhuriyete karşı çıkmış, yine emperyalizm desteği ile büyümüş ortaçağcı, tarikatçı baskıdır.

BAKANA SESLENİŞ

Sayın bakanımız Yusuf Tekin, Cumhuriyetimizin okullarında Cumhuriyet ve Aydınlanma karşıtı, ileride devlete tehdit oluşturabilecek FETÖ örneği tarikatların bozuk ve karanlık fikirlerinin yayılmasına izin vermeyin. Okullarımız geleceğimize yön veren en önemli araçtır. Bu aracın tarikat ve cemaatlerin planlarına alet edilmesini istemiyoruz. Milli, bilimsel ve laik eğitimi ayaklar altına alan bu ilişkilerin okullarımızdan temizlenmesini istiyoruz. Bunun için Türkiye Liseliler Birliği olarak görev başına geçiyoruz. Ülkenin geleceği olan biz gençleri tarikat tehlikesiyle baş başa bırakan bu protokollerin iptali içn imza kampanyası başlatıyoruz. Okullarımızda tarikat istemeyen tüm liselileri imza vermeye çağırıyoruz.

ARKADAŞLARA SESLENİŞ

Atatürkçü, vatansever ve milliyetçi sıra arkadaşlarım, biz bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan gençleriz. Geleceğimizin tarikatların ellerinde şekillenmesine göz yumamayız. Sizler de yurtlarda cinsel istismara uğrayan sıra arkadaşlarımızın haberini alınca öfkeleniyorsunuz. Tarikat ağalarının elinde baskı altında depresyona girerek intihara sürüklenen arkadaşlarımızı hatırlıyorsunuz...