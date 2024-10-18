Katil yuvaları

18 Ekim 2024 Cuma

Kadın Bianet’in, yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden, ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler, Eylül 2024’te en az 33 kadını ve 1 çocuğu öldürdü, en az 45 kadına şiddet uyguladı, 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar, en az sekiz kadını taciz etti, 61 kadını seks işçiliğine zorladı.

Fatih’te Semih Çelik, İkbal Uzuner’in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı, ardından kendini surlardan atarak intihar etti. Çelik’in, olay öncesi 19 yaşındaki bir kadını daha katlettiği ortaya çıktı.

Gazetelerde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan bir taciz skandalının görüntüleri yayımlandı. Öyle ki iki erkek yoldan geçen bir kadının önünü kesti, onu duvara sıkıştırıp yere yatırdı! Bununla da yetinmediler, erkeklerden biri kadını yere yatırarak taciz etti. Kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken yaşanan dehşet anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çok sayıda suça karıştığı belirlenen erkekler sonra “serbest” bırakıldı.

ANADOLU’DA

Tekirdağ’da komşularının çocukları tarafından cinsel istismara, şiddete uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin, ilaçlara tepki vermediği öğrenilmişti. Bir aydır yoğun bakımda olan Sıla Yeniçeri adlı bebeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Tabutuna, “Tabut küçük, acı büyük!” diye yazıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 27 Ağustos’ta boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı. 27 Ağustos’ta ise kadınlar, Kıvrık cinayetini protesto etmek için Sınırsızlık Meydanı’nda bir araya gelerek “Acımız da büyük, isyanımız da. Hesap vereceksiniz!” yazılı pankartı açmış ve basın açıklaması yapmıştı. Kadınlar daha sonra slogan atarak Muğla Adliyesi’ne yürümüştü.

Bursa’da (11 Ekim), 16 yaşındaki bir torun, para vermeyen dedesini ve birlikte yaşadığı kadını, o sırada yanlarında bulunan başka bir kadını öldürdü.

SORUŞTURMA

Nasıl olduysa aralarında Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Alev Öztürk, Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu’nun da yer aldığı sekiz kadına, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet”ten Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

EĞİTİM ANAYASASI

Mustafa Kemal Atatürk, kanlı savaşın içindeyken bile eğitimi kurumsallaştırmaya çalışıyordu. Bu amaca tek adam olarak değil, alanında yetkin kişileri bir araya getirerek varılacağının bilincindeydi.

Eğitim, toplumca gelişimin anayasasıdır. İnsanımız o temel yasanın ilkeleri doğrultusunda eğitilmediği sürece, günümüzde olduğu gibi her yuvadan gözü kanlı katiller, hırsızlar çıkacak, ortalığı ahlak yoksunları dolduracaktır.

Ne acıdır ki son yıllarda eğitim yasasının uygulanması bir yana, Cumhuriyetin anayasasını bile içeriğinden saptırıp kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışanlar türüyor.