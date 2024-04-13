Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bilen yönetsin!

13 Nisan 2024 Cumartesi

Okulda tanınmış futbolcu olarak lise takımında oynama şansım oldu. Aslında sevilmezdik birçok öğretmence! Çarşamba günleri yapılan karşılaşmalarda listede adımın olması maç kadrosunda olmam bana gurur verse de bir öğretmenimiz dışında pek sahiplenmezdik. Futbol popüler olma çıkışındaydı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş popüler futbolun üç büyükleriydi! Daha sonra araya giren Trabzonspor yenilik oldu. Bilemezdim semtimden futbol geleceğime yol aldığımı!

Bir bayram anımsıyorum. Beşiktaş ve milli takımın popüler atleti Murat Ersin hocamız izin vermeden bize yükleme yapıp çalıştırmıştı. İşte artık futbola ailemin karşı koymasına rağmen teslim olmuştum. Daha sonra top benim yaşam parçam oldu. Futboldan kazanma değil emek ve ülkeme katkıda bulunma kararını o zaman vermiştim. Eyüp’ten param olmasa da yürüyerek Dolmabahçe’ye çok gittim. Maçlar genelde tatil günleri oynandığından futbola karşı olsa da babam yine de radyo nakline beni hazırlardı! Ama ben yine o dönemin şartlarında maça kaçar hatta dayak yemeyi göze alırdım. Tarihimizde ülkemizde oynanan birçok maçı izledim.

Sonra semtimin profesyonel takımının her kademesinde görev aldım. Genç, amatör, profesyonel ve Milli Takım teknik direktörlüğüne uzanan futbolculuk ile eğiticilik görevlerinde hep başarılı oldum. Kariyer beni yurt dışına taşıdı. Hizmette sınır tanımadım. Ama bugünlerde futbolun da değişen dünya gerçeklerinden böylesine zarar göreceğini iyi görememişim! Amacım tek cümlede özetlenebilir. Üç büyükleri rahat bırakın ve bırakın futbolumuzu, futbolun içinden gelenler yönetsin. Yani bilenler!



Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bilen yönetsin! 13 Nisan 2024
Futbolda geçmişin özlemi mi? 5 Nisan 2024
Sınırlar! 23 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Bölgedeki şiddet sarmalı
Olaylar Ve Görüşler
2024 yerel seçimleri ne getirdi, ne götürdü? - Erol Tuncer
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (14) Şu BOP başkanlığım!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Soğan çürük, soyan Zübük
Murat Ağırel
Murat Ağırel Denize girecek plaj kalmadı
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Gazze’de hazin hokkabazlık
Miyase İlknur
Miyase İlknur Tokadı AKP yedi, feryat MHP’den geldi
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD Asya-Pasifik’i askerileştiriyor
Öner Yağcı
Öner Yağcı ‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’
Eren Aysan
Eren Aysan Bayram çocuklar için güzeldir
Feyzi Açıkalın
Feyzi Açıkalın Son Güneş Tutulması örneğinde bilimin popülerleştirilmesi
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Bilen yönetsin!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi

Bayram tatilinde 112’ye 10 bin 456 kaza ihbarı geldi
Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’

Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…
Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada

QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu