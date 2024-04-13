Bilen yönetsin!
Okulda tanınmış futbolcu olarak
lise takımında oynama şansım
oldu. Aslında sevilmezdik birçok
öğretmence! Çarşamba günleri yapılan
karşılaşmalarda listede adımın olması
maç kadrosunda olmam bana gurur
verse de bir öğretmenimiz dışında pek
sahiplenmezdik. Futbol popüler olma
çıkışındaydı. Fenerbahçe, Galatasaray
ve Beşiktaş popüler futbolun üç
büyükleriydi! Daha sonra araya giren
Trabzonspor yenilik oldu. Bilemezdim
semtimden futbol geleceğime yol
aldığımı!
Bir bayram anımsıyorum. Beşiktaş
ve milli takımın popüler atleti Murat
Ersin hocamız izin vermeden bize
yükleme yapıp çalıştırmıştı. İşte artık
futbola ailemin karşı koymasına rağmen
teslim olmuştum. Daha sonra top
benim yaşam parçam oldu. Futboldan
kazanma değil emek ve ülkeme katkıda
bulunma kararını o zaman vermiştim.
Eyüp’ten param olmasa da yürüyerek
Dolmabahçe’ye çok gittim. Maçlar
genelde tatil günleri oynandığından
futbola karşı olsa da babam yine de
radyo nakline beni hazırlardı! Ama
ben yine o dönemin şartlarında maça
kaçar hatta dayak yemeyi göze alırdım.
Tarihimizde ülkemizde oynanan birçok maçı izledim.
Sonra semtimin profesyonel takımının
her kademesinde görev aldım.
Genç, amatör, profesyonel ve Milli
Takım teknik direktörlüğüne uzanan
futbolculuk ile eğiticilik görevlerinde
hep başarılı oldum. Kariyer beni yurt
dışına taşıdı. Hizmette sınır tanımadım.
Ama bugünlerde futbolun da değişen
dünya gerçeklerinden böylesine zarar
göreceğini iyi görememişim! Amacım tek
cümlede özetlenebilir. Üç büyükleri rahat
bırakın ve bırakın futbolumuzu, futbolun
içinden gelenler yönetsin. Yani bilenler!
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