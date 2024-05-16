Adnan Dinçer
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Eyüpspor gerçeği

16 Mayıs 2024 Perşembe

Hani hep Eyüplüyüm derim ya işte o gün geldi çattı! Gelecek sezon Eyüpspor, eflatun-sarı formasıyla Süper Lig’de oynayacak. Bunu son iki sezon oynadığı futbolla hak etti. Yönetimi, başta Murat Başkan olarak tebrik ederim.

Aslında futbolumuzu temsil eden bu semt en son 1960 yılında Taksim ile geçen çekişmeli mahalli ligde kazanmıştı. Şeref Stadı’nda oynanan müthiş karşılaşmada Şefik Ağabey’in golü hâlâ hafızalardadır. Ben o zamanlar 12 yaşımda, hocamız Celal Uçar’ın minik ve yıldız takımından yetişen öğrencisi olarak zaman zaman kadroda yer alan bir genç takım kaptanı olarak vardım. Futbolumu geliştirme gereğine o ağabeylerim Şefik, Alpay, Kemal, Cemil, Güner, Cemal, Süleyman, Tahsin, Teoman, Hüsnü, Semih, Devrim, Nihat ve Dayı Metin sayesinde inanmıştım. Hepsi nur içinde yatsın. Futbolu bana onlar sevdirdi.

Ayrıca Fehmi Tuna, Şemsi Bey, Süleyman Doğan, Sırrı kaptan büyük heyecan ve emek vermişlerdi başarılı kadroya. Unutulmaz günlerdi ve İstanbul olarak herkes Eyüplüydü. Eflatun-sarı forma dünyada dahi lükstü. 1919 yılında kulüp olmuştu Eyüpspor. Anadolu’ya silah kaçırılan yılların takımıydı Eyüpspor.

Yıllar sonra gelen bu başarı çok anlamlıdır. Gençlerdeki başarının sahibi de teknik direktör Mehmet’in genç milli takımın antrenörü olduğum kadrodan gelmesi ayrı ve bilinmesi gereken başka gerçektir. Bu kadar detaylı yazmamın nedeni mevcut gençlerin bilmesi ve göç edenlerin bilinmesi adınadır!

Ayrıca Barcelona’dan gelip teknik direktör olan Arda Turan ve formasını giyenlerin yaptıkları işe sahip çıkma sorumluluğunu takdirle karşılıyorum. Başta futbol takımı olmak üzere teknik kadro ve yönetime tebrikler. Başarının devamlılığını ve centilmence mücadele dilerim. Rauf kaptan ve müdür Osman da geçmişin Eyüplüleri olarak, semt olarak taraftarlar tebriği hak ettiler!


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