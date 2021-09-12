Teşekkürler Beşiktaş

12 Eylül 2021 Pazar

Hollanda felaketinden sonra İnönü’de futbolla uyanmak çok güzel oldu! Sergen Yalçın çok iyi bir kadronun sahibi. Kurmay düşünce futbolcu ve futbola hakim. Yeni katılımları ile sahadaki kadro “Beş dakikada Beşiktaş!” dedirtecek cinsten. 10 dakikada hızlı baskılı ve basit çabuk oyun ile ustalar gözümüzün pasını sildiler. 2-0 öne geçen ve sakatlanan Vida’nın yerine Welinton’u alan Kara Kartal, orta alan üstünlüğü ve teknik kapasitesi ile zor durdurulur. Futbolda büyük futbolculara takım oyunu ve basit futbol oynatmak zordur. Aldığı eğitim ve doğru futbol oynatma ciddiyeti beni Dortmund karşısında da umutlandırdı. Şimdiki görüntüsü ile oynamayan bazı futbolcuları da aratmayan Teixeira, Batshuayi ve Pjanic ile ligin tozunu atabilirler.

Malatyaspor takım olarak Beşiktaş’la oynamaya hazır değildi! Bu haliyle ikinci yarı başında yedikleri üçüncü gol ve kalecinin hatası farkı getirdi.

Şimdi biz bu ölçü ile lige devam edip, artık altına düşmeyecek tempo ve doğru futbol oynatma başarısı gösterme yarışına girmeliyiz. Belki bir ölçüde futbolu bu hasta yasaklı dönemde kurtarabiliriz.

Bu kadro ligimize fazla gelecektir. Oynamayan yedek kalan futbolcular da düşünürsek ortaya bir lig ötesi takım çıkar.

Şimdi ligin tozunu atar mı Beşiktaş? Bilmem ama en iyi futbolu onlar açılışta oynadı desek ayıp olmaz. Bakalım zaman ne gösterecek. Hepimiz göreceğiz ama unutmayın burada geçmişten gelen futbol eğitiminin rolü vardır. Onu da Sergen Yalçın’a sorun! Çünkü özellikle ikinci bölgede uygulanan topun rakipte iken kazanılma koşuları ile atak-savunma kuralları çok net uygulandı. Tek çekincem gevşemek ve özgüven artışıdır.