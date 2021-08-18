Tiyatro değil

18 Ağustos 2021 Çarşamba

Yıllar önce birinci ligde oynayacak Kahramanmaraş’ı çalıştırdım. Kadro kuracak para çok kısıtlıydı. Şifo Mehmet’i Beşiktaş’a verecek ve gelecek para ile takım kuracaktım. O dönem Belçika’dan Bekir Tetik diye bir arkadaş bana üç Brezilyalı genç getirmişti. Ancak görmem ve denemem gerekiyordu! O gençleri denedim, kural gereği forma giyebilen ikisine “Olur” dedim. Üçüncüsü boynunu büktü ve zaman zaman oynamayacağını bile bile gelmek istedi! Yönetime çok ucuza gelen ve ocak ayında kadroya girerlerse paralarını alacakları bir teklif karşılığı, genç, tanınmamış kadro kurdum. Üçüncü gençle konuşarak oynamadığı zaman, problem çıkarmamak adına söz aldım. Barbossa, Miranda ve Vinicius böylece ülkemizde denenerek alınan genç kadromun ilk Brezilyalı gençleri oldular.



Takım umulandan daha iyi futbol oynamaya ve sonuç almaya başladı. Fenerbahçe ile genç kadromuz 0-0 kalmış ve 5-0’lık Neuchatel maçından üç gün önce, “Galatasaray’la yaptığımız lig maçında sayılmayan üç golümüz vardır, futbol tarihine geçen!” Kendi kalemize attığımız golle maç 1-1 bitmişti. O dönem bu gençler dikkat çekecek başarı gösterdiler. O bölge ve ülkemiz için yenilik oldular. Bir deplasman maçında kadroda kontenjan nedeniyle olmayan Barbossa soyunma odasında gereken ahengi bozduğu için tarafımdan çok ağır cezalandırıldı! Halen Miranda menajerlik yapıyor. Beni “Baba!” diye arıyor.

NEREDEN NEREYE?

Bunu yazmamın nedeni Marcao’nun önceki gece sahada genç Kerem’e saldırısı ve onu yumruklarla darp etmesidir! Nereden nerelere geldik? Kendi ülkemizde prestij kaybettiğimiz bir olay yaşandı İmparator! Ve hepimizin gözü önünde. Bu kolay kapatılamaz. Burası kapitülasyon ülkesi değildir. Kendi ülkesindeki kriz ve yapıdan kaçan bu futbolcu tüm sempatimizi “barbar davranışı” ile kaybetmemize neden olup, “Melo” ile zedelenen kapıları kilitlemiştir! Ayrıca genç Kerem ve futbola büyük bir darbe indirmiştir. Sahada neden kendini kontrol edemediği iyi araştırılmalıdır. Olayları kapamadan, cezası ile açık ortaya dökülmelidir. Güzide kulübümüzün bu oyuncuya ihtiyacı kalmamıştır!

Kendi ülkesinin de içinde olduğu ekonomik ve sosyal çalkantı, bu pisliği kapatamaz. Başta Terim ve yönetimi ile TFF, futbol dünyası olayı örtemez. Sahada esas duruş ve marşımızla başlayan futbol 90 dakikaları bu gibi yanlış ve kötü örneği hak etmiyor. Bu durumun sosyolojik boyutunu da ele alacağız ama ne olursa olsun burası Patagonya değildir. Avrupa’da anılan yapımızı bu şekilde kimse yaralayamaz! Marcao derhal gönderilmelidir. Hem de FIFA’ya kötü örneği ile bildirilen gerçeği ile. Geçmiş olsun Galatasaray ve geçmiş olsun Kerem!