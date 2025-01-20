20 Ocak 2025 Pazartesi

Fenerbahçe, fırsatı kaçırmadı; Galatasaray’ın teklediği haftada Adana Demirspor’u 2. yarıdaki istekli oyunuyla geçip şampiyonluk umudunu taze tuttu. Gerçi dar kadro ile sadece mücadele gücüyle ayakta duran Demirspor’a karşı daha ilk bölümde üstünlüğü ele almaları gerekirdi ama rakibi fazla önemsemediler galiba! Şut bile atmadılar uzaktan. Hücum yapar gibiydiler ama iki takımın da kaleyi bulan şut sayısı eşitti (2) ilk yarıda. Son bölümde işi daha ciddiye aldılar oyuncu değişiklikleriyle. Barasi’nin kırmızı kartı da Fenerbahçe’nin üretkenliğini katladı. Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin golleri pozisyon öncesi faullere takıldı. Ancak baskı, Tadic’in kalitesiyle birleşti, Nesyri’nin gollerine dönüştü. Peşinden kaptan Dzeko sahne aldı. Cenk son sözü söyledi. Artık puan farkı 6.