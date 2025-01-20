Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Fırsatı kaçırmadı

20 Ocak 2025 Pazartesi

Fenerbahçe, fırsatı kaçırmadı; Galatasaray’ın teklediği haftada Adana Demirspor’u 2. yarıdaki istekli oyunuyla geçip şampiyonluk umudunu taze tuttu. Gerçi dar kadro ile sadece mücadele gücüyle ayakta duran Demirspor’a karşı daha ilk bölümde üstünlüğü ele almaları gerekirdi ama rakibi fazla önemsemediler galiba! Şut bile atmadılar uzaktan. Hücum yapar gibiydiler ama iki takımın da kaleyi bulan şut sayısı eşitti (2) ilk yarıda. Son bölümde işi daha ciddiye aldılar oyuncu değişiklikleriyle. Barasi’nin kırmızı kartı da Fenerbahçe’nin üretkenliğini katladı. Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin golleri pozisyon öncesi faullere takıldı. Ancak baskı, Tadic’in kalitesiyle birleşti, Nesyri’nin gollerine dönüştü. Peşinden kaptan Dzeko sahne aldı. Cenk son sözü söyledi. Artık puan farkı 6.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Fırsatı kaçırmadı 20 Ocak 2025
Çizgide kaldılar 19 Ocak 2025
Maç seçince! 18 Ocak 2025

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Çok bilenler memleketi...
Alev Coşkun
Alev Coşkun 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve siyasal tarih
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Açıklayın cumhurbaşkanı adayınızı, seçimi resmen başlatın
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Bugün bir ‘taç giyme’ töreni var
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Teokratik zulüm
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Davutoğlu’nun Kürt jeopolitiği
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Fırsatı kaçırmadı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Geç gelen goller

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler