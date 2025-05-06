Herkes düşünsün

06 Mayıs 2025 Salı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Son haftaya ABB ile aynı puanda (67) giren Fenerbahçe, deplasmanda ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamladı. Bir hafta önce ligde fırtınalar esiyordu; herkes şampiyonu averajın belirleyeceğini öne sürüyordu. Çünkü ABB FOMGET son 90 dakikaya +79, Fenerbahçe ise +74 averajla girmişti. Fenerbahçe, ABB’nin Çekmeköy ve Bornova maçlarında aldığı 19-0 ve 12-1’lik skorlara itiraz etmiş, TFF’ye başvurmuştu. ABB de, Fenerbahçe’nin Çekmeköy, Bornova ve Ünye karşısında elde ettiği +42’lik averajı gündeme getirmişti.

Sonuçta ligin averaja kalmaması bu iddiaları çürütmeye yettiyse de iki tarafın karşılıklı suçlamaları, TFF’nin marka değerine yeni bir darbe vurdu. Anlaşılan o ki, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF, sadece Süper Lig’de değil, tüm organizasyonlarda “tekerlek” patlatıyor. Oysa Kadınlar Ligi, Süper Lig’e göre çok daha basit ve kontrolü kolay bir lig. Ama anlaşılan o ki, Hacıosmanoğlu ve ekibi kadın futbolunu başından savmış; kural oturtmamış, ligin marka ve maddi değerini yükseltememiş.

Neyse... Süper Lig’e dönersek; Beşiktaş, Fenerbahçe’den iki maçta aldığı 6 puanla şampiyonluğu belirleyen takım oldu. Buna karşılık Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, “Sonucu sezon başlamadan belli olan lig” dedi. Tek bir derbi kazanamayan ve çok güçlü (pahalı) bir kadroyla geçen yılki mevkidaşı İsmail Kartal’ın da gerisinde kalan dünyaca ünlü Portekizli hoca, belli ki bu demeçle üzerindeki sorumluluktan kurtulmak istedi.

Bence birileri Mourinho’ya şu açıklamayı yapmalı: “Geçen yıl da Fenerbahçe benzeri konulardan şikâyetçiydi; TFF’yi, MHK’yi, PFDK’yi suçladı. Lig bitince de kulüp başkanı Ali Koç’un başkanlığını yaptığı Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 100’ün üzerindeki delege gücüyle TFF’yi olağanüstü genel kurula götürdü. Gaziantepli Mehmet Büyükekşi gitti, yerine Trabzonlu İbrahim Hacıosmanoğlu getirildi. Tüm kurullar değişti, tüm yönetim değişti, hakemlerin büyük bölümü yenilendi.”

Demek ki suç kişilerde ve Büyükekşi’de, TFF’de, MHK’de falan değilmiş. Çünkü geçen yılki yapı (!) değişti ama yanlışlar düzelmedi. Hatta arttı da! O yüzden herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli: “Daha adaletli bir lig için ne yapmalıyız?”. Ve seçenekler içine kendilerini değiştirmeyi de eklemeli futbolun “akil” abileri.