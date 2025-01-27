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Müthiş ikinci yarı

27 Ocak 2025 Pazartesi

Müthiş maçtı. İlk yarıda durgun, pozisyon bulmakta zorlanan F.Bahçe önünde ne yaptığını bilen bir Göztepe izledik. Romulo ve Juan ile topu tutup rakibin oyun kurmasına engel oldular. Bu taktik Amrabat’ı hataya zorladı. Gol de benzer hatayla geldi. 2. yarı roller değişti söz F.Bahçe’nindi. Tribündeki Mourinho takımın yürüyerek oynadığını gördü, Kostic-Maximin değişikliği sihirli değnek gibi geldi. Savunmanın ilk hatasında En-Nesyri skoru dengeledi. Tempo ve coşku Nesyri ile galibiyet golünü getirdi. Ardından Oğuz farkı açtı. Maç bitti derken Göztepe’nin Miroshi ile farkı indirmesi heyecanı artırsa da hata yapmadı ev sahibi. Son yılların en iyi geri dönüşünü yapan F.Bahçe şampiyonluk umudunu sürdürdü.


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