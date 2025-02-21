Arif Kızılyalın
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Nereden çıktı bu hakem?

21 Şubat 2025 Cuma

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TFF, kendi ülkesindeki maça bu ismi ısrarla istedi. “Vincic de Vincic” deyince İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin’in araya girmesiyle Vincic, derbiye atandı. Vincic’in adı, 2022’de Bosna Hersek’te düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda geçmişti. Sonra araya girenler sayesinde bu mesele unutturuldu. Ardından Şişli’de öldürülen Balkanların en büyük mafyalarından Skarljaski ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bunlar medyada yazılıp çiziliyor. Hakemliği ise iyi. 2024 Şampiyonlar Ligi finalindeki Real Madrid-Dortmund maçını yönetti. 2022 Avrupa Ligi finalinde düdük çaldı. Böyle bir hakemi izleyeceğiz pazartesi akşamı. Bakalım gördüğünü mü çalacak, yoksa geçmişiyle bağlantılı tilkiler mi dolaşacak kafasında?

Madem futbolumuzun en büyük maçına yabancı hakem atayacaksınız, o zaman vakti zamanında “Biz 600 yıl dünyayı yönettik, bu topraklara yabancı hakem mi gelir?” gibi hamasi laflar etmeyeceksiniz. O sözleri, ilk genel kurulda nazik (!) bir dille hatırlatırlar! Hacıosmanoğlu’nun görev süresi 8 ayı geçti ama hâlâ öğrenemedi: Oturduğu TFF Başkanlığı makamı, aklına gelenin söyleneceği bir koltuk değil. Ayrıca, TFF’nin Anadolu’dan gelen birkaç yöneticisi var; özel yaşamlarında “aşırı milliyetçi” olarak tanınırlar. Hatta bazılarının odasında Osmanlı tuğrası olduğu biliniyor. Onlar nasıl izin verdi bu yabancı hakem işine? TFF yönetimine bakıyorum, yabancı hakemi destekleyecek en fazla 2-3 kişi var. Diğerleri “Ne yapıyorsun başkan?” der ve istifa eder normalde. Ama diyememişler. Demek ki TFF yöneticiliği, onlar için fazlasıyla kıymetli. Madem yabancı hakem kapısını açtık, o zaman derhal yönetimin profesyonellerini de yabancılara çevirelim. En azından TFF içindeki “ahbap-çavuş ilişkisi” sona erer, nepotizm tartışması da kapanır!


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