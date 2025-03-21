Takım ciddiye aldı

21 Mart 2025 Cuma

Garip bir maçtı. Doğru dürüst anonsu yapılmadı... Montella çıkıp “Aslında biz üst turu grup aşamasında hak etmiştik. Şimdi Macarları eleyip UEFA Uluslar Ligi’nde A klasmanına geçmek istiyoruz” demese belki maça gelenlerin de haberi olmayacaktı. Allah’tan TFF “uslu çocuklar”a bilet vermiş de tribün renklendi. Belki ülke havaya girememişti ama futbolcular ve Montella işi sıkı tuttu. Ve avantaj yakaladık. Verilmeyen bir penaltı, sonra 3 pasta gol keyifleri yerine getirdi. Abdülkerim, Oğuz ve Orkun’un ölçüp biçip yaptığı vuruş: 1-0. Schafer’in bilardovari golü ise hesapta yoktu. Savunma zincirleme hata yaptı. 2. yarıda yakalanan momentum Kerem Aktürkoğlu ile gole dönüşünce keyifler yerine geldi. Gol kadar Oğuz’un yaratıcılığını da unutmayalım. Hemen sonra Kerem’in asisti İrfan Can’ın golü rövanş için büyük avantajdı.