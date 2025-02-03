Yine çevirdi

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03 Şubat 2025 Pazartesi

Tıpkı geçen haftaki Göztepe maçı gibiydi; umursamadan oynayan bir F.Bahçe ve az, öz ama hızlı gelip 2-0’ı bulan bir Rizespor. Şık goller attı Sowe. Ardından yeni transfer Skriniar’la toparlanma süreci, kılpayı ofsayta takılan bir gol. Rizeli Olawoyin’in kırmızı kartı ve Dzeko’nun penaltısıyla merhaba umut. Moralli, 1 fazla ve Talisca’nın da katılımıyla coşan F.Bahçe’nin Dzeko ile önce direği sonra ağları sarsması sürpriz değildi. Nesyri’nin klasikleşen adrese teslim kafa golü Kadıköy’ü bayram yerine çevirdi. Evet, Fenerbahçe yine geriden geldi, yine müthiş bir geri dönüşe imza attı ve şampiyonluk yarışında “Varım” dedi. Ancak bu riske girmemeli, Rus ruleti oynamamalılar. Çünkü şimdilik çıkmayan kartlar yarın öbür gün çıkarsa geriden gelip kazanmak zorlaşabilir.


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