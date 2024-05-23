Güle güle terörist!
Doğru soramazsan cevabı da doğru
veremezsin. Yanıtın çiçekleri,
sorudaki tohumda saklıdır.
Pazartesi günü “Yok artık daha
neler göreceğiz?” dediğim bir olayı
anlatmıştım. Hatırlatayım. Suriye’deki
harekât bölgesinde operasyonları yöneten
Tuğgeneral B.Ç’nin makam aracıyla
Türkiye’ye insan kaçakçılığı yapılmıştı.
Tuğgeneralin emir subayı ve korumalığını
yapan uzman çavuş, generalin aracıyla
Suriyeli sığınmacıları para karşılığı sınırdan
geçiriyordu. Bunu yaparken de generalin
aracının aranmamasından faydalanıyordu.
Savcılık operasyonuyla söz konusu
isimler yakalanmış, Suriye’deki general
emekliliğe sevk edilmişti. Urfa’daki 20.
Zırhlı Tugay’ın Komutanı Tuğgeneral M.B.
ise soruşturmanın selameti için Hakkâri
Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne
komutan yardımcısı olarak atanmıştı.
Yazımın ardından Milli Savunma
Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüm.
Yaşananları teyit etmekle birlikte
soruşturmada başka detaylara da
ulaştım. Aslında kaçakçılık yapan
askerleri yakalayan da askerlerdi. Süreç
şöyle gelişmişti: Askerler, sınırın Türkiye
tarafındaki Suriyelileri yakalamışlar, onları
sorguya almışlardı. Bu sorgu sırasında,
Suriyeliler her şeyi itiraf etmişti. Askerler,
bunun üzerine kendi silah arkadaşlarına
operasyon yapıp savcıya teslim etmişti.
TERÖRİST "BIRAKIN GİDEYİM" DİYOR
İşte bu olayların ardından yine sınırda
yaşananları anlatan, yine şaşırtıcı belge
elime geçti. 12 Ağustos 2021 tarihli,
Bursa İl Göç İdaresi’nin hazırladığı evrak,
İçişleri Bakanlığı’na ve Hatay Valiliği’ne
yollanmıştı.
Ne yazdığını aynen aktarayım:
“Suriye uyruklu YTS (Yabancı Terörist Savaşçısı) 13.01.1993 doğumlu Samer Elbo isimli yabancının Hatay Cilvegözü Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan gönüllü geri dönüş işlemleri planlanmaktadır. Bahsi geçen yabancı ile yapılan görüşmelerde gönüllü olarak ülkesine dönmeyi beyan etmiş ve bu hususta müdürlüğümüze dilekçe ile müracaatta bulunmuşlardır.”
Belge, “adı geçen yabancının teslim
alınıp ülkemizden çıkışının yaptırılması”
ifadeleriyle tamamlanıyor.
Siz de “Nasıl yani?” dediniz. Resmi
evrakta “Yabancı Terörist Savaşçı”
olarak geçen biri, nasıl oluyor da devletin
imkânlarıyla sınıra götürülüp kuş gibi
bırakılıyor?
Elbette ben de şaşırdım. İçişleri
Bakanlığı kaynaklarını arayıp sordum.
SINIRDAN SERBEST KALDI
Bakanlık kaynakları söz konusu
belgeyi teyit ederken tuhaflığın aslında
yaşadığımız gerçeklikten kaynaklandığını
anlattı.
Şöyle ki...
Türkiye’ye yasadışı şekilde girmiş bir yabancı yakalandığında önce Türkiye’de suç işleyip işlemediğine bakılıyor. Herhangi bir suça karışmışsa yargılanıyor.
Ya karışmamışsa?
Güvenlik bürokrasisinden istihbarat isteniyor. Yani söz konusu göçmen, Suriye’deki bir terör örgütünün mensubu mu sorusu soruluyor. Belgede geçen Samer Elbo için belli “evet” cevabı alınmış.
İşte bu noktada tuhaflık başlıyor. Samer
Elbo gibi “yabancı terörist savaşçı”lar
Türkiye’de tespit edilmiş bir suç
işlemedikleri için yargılanmıyor. Toplanma
merkezlerine götürülerek burada
bekletiliyor. Uluslararası hukukta Suriye
savaş bölgesi sayıldığı, Türkiye ile Suriye
arasında mevcut durumda suçluların
iadesi prosedürü uygulanamadığı için
Suriye devletine de teslim edilmiyor.
Hiçbir üçüncü ülke de bir teröristi ülkesine
kabul etmiyor. Haliyle “yabancı terörist
savaşçı”nın kendi isteğiyle dilekçe
vererek “Ülkeme döneyim bari” demesi
bekleniyor.
Belgeden anlaşılana göre Samer
Elbo bu dilekçeyi vermiş. Bursa’dan
alınıp Hatay’da Cilvegözü Kapısı’na
bırakılmış. Yürüye yürüye sınırın karşı
tarafına geçmiş. Muhtemel ki Suriye’deki
terörist arkadaşlarına kavuşmuş, terör
faaliyetlerine devam etmiş. Bilemiyoruz
ama belki de becerebilirse Türkiye’ye
yeniden geçmeye çalıştı.
SURİYELİ TERÖRİST ÖZGÜR YA TÜRKLER?
Sonuç olarak uluslararası hukuka
göre terörist de olsa bir şahsın Suriye’ye
isteği dışında gönderilememesi, iç
siyasetteki “Suriye ile barışmam”
inadı, Batı’nın Suriye krizinin yükünü
Türkiye’ye taşıtması vs. vs. Suriye ile
normalleşememenin sonucu, resmi
belgelere “terörist” diye kaydettiğimiz
bir cihatçıyı eğer kendisi isterse sınır
kapısına götürüp “Güle güle” demek
oluyor. İstemezse bekle ki istesin!
İçişleri Bakanlığı kaynakları hem Suriye
hem Yunanistan-Bulgaristan sınırında
güvenlik önlemlerini artırdıklarını anlattı.
Bu yolla Türkiye’nin bir yaşadışı göç
merkezi olmasını da transit geçiş koridoru
olmasını da engellemeye çalıştıklarını
söyledi. Ancak görülüyor ki bu yetmiyor.
Çözümü siyasette olan sorun İçişleri
Bakanlığı’nın da boyunu aşıyor.
Sınır tanımayan teröre çözüm mü?
Elbette bir an önce Şam ile konuşmak,
normalleşmek. Peki nereye gidiyoruz
derseniz, ülkeye giren Suriyeli teröristin
“Güle güle” diyerek sınırdan bırakıldığı
ama “Suriye’yle barışın” diyen Türkün etki
ajanlığı ile suçlanarak tutuklandığı günlere!
Romancı Chesterton’un dediği gibi:
Sorun çözümü görememelerinde değil,
sorunu görememelerinde!
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