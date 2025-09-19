Heyecanlı ve tedirgin G.Saray maça bocalayarak başlıyor. Rakip iyi oynadığından değil; SarıKırmızılıların konsantrasyonu dağınık olduğundan. Oysa konsantre olsa yanlış kadro seçimine rağmen tutkusunu ve dolayısıyla baskısını artırabilir. Nitekim 8’de Yunus’un güzel golü bunun kanıtı. Ama G.Saray’ın futbolu zig zaglar çizse de çoğu zaman vasatlık çizgisinde kalıyor. Basit hatalarla rakibinden 13 dakikada 3 gol yiyince buna moralsizlik de ekleniyor. G.Saray’ın bu maçta en büyük zaafı kadro kararları olunca; 65’de yerini yadırgayan Sanchez ikinci golünü yine kendi kalesine atıyor. Hatalar zincirini Sara tamamlıyor ve Knauff’la rakibin 5. golü geliyor. Kendi liginin kaybetmeyi bilmeyen kralı olarak G.Saray için teselli ve temenni; rakipleri zor da olsa; bu kötü başlangıcı telafi edecek şansı olması...
Kral kaybederse
