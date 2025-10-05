Yorgun Galatasaray ve rakibini iyi çalışmış bir Beşiktaş... Maçın ilk yarısının özeti bu. Sarı-Kırmızılıların her zamanki hızları presleri sahaya yansımayınca; Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın “Cerny ile tam gaz ileri, top kime gelirse içeri” formülünü rahatlıkla uyguluyor... Sadece maçın en ciddi pozisyonlarını değil, aynı zamanda golünü (12’de Abraham) ve de avantajını da (34’te Sanchez kırmızı kart görüyor) Beşiktaş yakalıyor... İkinci yarıya kadar! Zira ikinci yarıda Okan Buruk, oyuncu değiştirmiyor ama oyunu değiştiriyor: Aldığı önlemler sahaya yansıyınca anlıyoruz ki, Beşiktaş’ın tek bir formülü var ya da diğer formüller yetmiyor. Galatasaray, 55’te İlkay’la önce skoru sonra da oyunu eşitliyor. İki tarafın da üç puana paralel geçtiği dakikalardan iki taraf da, 1 puan kazanmıyor... 2 puan kaybediyor!