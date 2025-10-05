Yorgun Galatasaray ve rakibini iyi çalışmış bir Beşiktaş... Maçın ilk yarısının özeti bu. Sarı-Kırmızılıların her zamanki hızları presleri sahaya yansımayınca; Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın “Cerny ile tam gaz ileri, top kime gelirse içeri” formülünü rahatlıkla uyguluyor... Sadece maçın en ciddi pozisyonlarını değil, aynı zamanda golünü (12’de Abraham) ve de avantajını da (34’te Sanchez kırmızı kart görüyor) Beşiktaş yakalıyor... İkinci yarıya kadar! Zira ikinci yarıda Okan Buruk, oyuncu değiştirmiyor ama oyunu değiştiriyor: Aldığı önlemler sahaya yansıyınca anlıyoruz ki, Beşiktaş’ın tek bir formülü var ya da diğer formüller yetmiyor. Galatasaray, 55’te İlkay’la önce skoru sonra da oyunu eşitliyor. İki tarafın da üç puana paralel geçtiği dakikalardan iki taraf da, 1 puan kazanmıyor... 2 puan kaybediyor!
Denge
Yazarın Son Yazıları
Yorgun Galatasaray ve rakibini iyi çalışmış bir Beşiktaş...
Sırasıyla Yunus (23), Icardi (45+1) ve Torreira’nın (65) golleri, istikrarlı bir baskının değil yakalanan fırsatlara eklenen kişisel becerilerin ürünü.
Heyecanlı ve tedirgin G.Saray maça bocalayarak başlıyor.
Olimpiyat Stadı’nın lanetinden midir, verilen aranın rehavetinden mi bilinmez...
Galatasaray, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında “dalgalı” bir futbol sergiliyor...
Galatasaray, geçen sene olduğu gibi bu yıl da “her maça bir kahraman” trendini sürdürüyor. Topla oynama oranının yüzde 70’e varması yanıltıcı olmasın.
4 dilimi var G.Saray-Karagümrük maçının.
Gaziantep ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği sezonun ilk maçının açmazı şu:
Erden Timur, Galatasaray’da yeni bir görev üstlenmeyeceğini açıkladığında, tüm camia endişeyle beklemişti yeni sezonu: Bu futbolcuları kim motive edecek?
Galatasaray, yaşadığı ‘sevinçli telaş’la biraz bocalasa da 26’da Osimhen’in golüyle rahatlıyor.
Yolundan şaşmadı
Birlikte
Tam takım devam
Yürüyeduruyor
‘Çok’ ile ‘hiç yok’
Koltuğunda rahat
Kadıköy hatırası
3 puanın günahı
Taşikardisiz 3 puan
Uyuyan dev
Kim kurtuldu?
Langırt
Yokluğu yara
Mesele
Nasıl olacak?
Tutuk ama istikrarlı
Uyanış
Kilit son maça
Azı dişi!
Kötü futbol 3 puan
Ortak yok
Kaptan
Gururla...
Sayılarla...
Üç ve altı
Denklem
Performans var
Eksik Galatasaray
Prens ve kral
Kimyasal bağ