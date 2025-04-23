Ebru Kılıçoğlu
Yürüyeduruyor
Süper Lig’de orta sıralara yerleşmiş Konyaspor, inse de çıksa da fark etmeyecek bu sıralamadaki makus talihini kupadaki iddiasıyla kırmak istiyor. Ancak maçın ilk 10 dakikasını futbolunu oturtmak için harcayan, sonra da tam takım Konyaspor yarı sahasına yerleşen Galatasaray onların bu hayalini kurdukları baskı ve çok geçmeden de peş peşe gelen gollerle kırıyor. Osimhen (25), Torreira (42) ve Sallai’nin (47) gollerinin arasına 53’te Pedrinho’nun skoru 1-3’e getiren golü gelse de, Galatasaray yine Sallai (55) ve en sonunda da Yusuf’un (90+1) golleriyle hayal kurmaya bile izin vermeyerek, koyduğu hedeflere ‘yürüyeduruyor’.
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