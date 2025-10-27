Göztepe’nin golü; Galatasaray, madden sahada olsa da kafaca henüz maça başlamadığı bir anda; Göztepe’nin alameti farikası olan kaptı-kaçtı taktiğiyle geliyor (6-Efkan). Yorgun Galatasaray, önce vasat bir oyun sergilerken pozisyon yaratma işini tek kişiye; maçın en hırslısı Osimhen’e bırakıyor. O üzerine düşeni 19’da yerine getirip golü atıyor ama muhtemelen maçın tamamına yetmeyecek bir formül bu. Derken Göztepe’de Bokele ikinci sarıdan atılıyor (42). Okan Buruk ikinci yarıya Icardi ile başlayınca, Göztepe mecburen sahasına kapanıyor. Yetmiyor. Önce Sara, oyununu toparladığı bu yarıda 63’te, ikinci golü atıyor. 66’da Icardi skoru üçlüyor. Farkın açılmasını kaleci Lis önlüyor. En yakın rakibiyle arasındaki farkı 5’e çıkaran Galatasaray, lige net bir mesaj veriyor: Yolcu yolunda gerek..
