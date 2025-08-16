4 dilimi var G.Saray-Karagümrük maçının. 1. dilimde, formda ve rakibini oldukça çalışmış bir Karagümrük, maça ortak olacağının sinyallerini veriyor. Barış Alper’in, 10. dakikada rakibini de sırtlayıp kendi çabalarıyla attığı golden sonra bile bu “ortaklık” devam ediyor. 2. dilim Doh’un Davinson’un bacağına kastettiği ve kırmızı kart gördüğü zaman başlıyor. G.Saray, istatistiksel üstünlüğünü fiziksel olarak da kanıtlıyor. Kurduğu baskı rakibi yıpratıyor ama yıkmıyor. 3. dilim Karagümrük teknik direktörünün tedbirlerini aldığı ve yaşadığı yıpratıcı baskıya rağmen G.Saray’ın çabasını skora yansıtmasına engel olduğu dönem. Her ne kadar bu çaba 74’te Karagümrük’ün kendi kalesine bir gol atmasıyla sonuçlansa da G.Saray adına durum daha çok “Oldurmayan kader oldurmuyor”. Sonra 4. dilim geliyor: Yıldız yağmuru. Öyle ki G.Saray’ın özlenen yıldızları meteor gibi çarpıyor rakibe. Maçın bonusu, Torreira’nın Icardi’ye attırdığı gol oluyor. G.Saray’ın “ev konforu” devam ediyor