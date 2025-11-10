İki Galatasaray var, Kocelispor deplasmanında. İlk yarıda “Ne de olsa sınıf birincisiyim. Çalışmadan geçerim” rahatlığıyla çıkıyor sahaya. Çabalamıyor, konsantre olmuyor… Belki 4-4-2’ye dönen (ama sahaya öyle yansımayan) taktiğin etkisi var. Ama çokça “çalışkanın” seyircisi ve teknik ekibiyle Kocaelispor olmasından kaynaklanıyor bu durum. Kocaeli, önce oyun, ardından da skor üstünlüğünü (45. dakikada Agyei, ki yıldızlı pekiyi ona gidiyor) ele geçiriyor. İkinci yarıda Galatasaray, bütünlemeye kalmadan sınıfı geçmek isteyen öğrenci kimliği ile çıkıyor sahaya… Kenardan müdahalelerle oyun karakteri değişiyor. Ama ablukaya alınan Kocelispor kalesi düşmüyor. 83’te Osimhen’in golü iptal edilince, yükselen motivasyon bitiyor. Galatasaray, puan değil ama bir ders alıyor Kocaeli’den: ilk yarıyı boşa harcayınca, ikinci yarı yetmiyor…
Ders!
