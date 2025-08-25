Galatasaray, geçen sene olduğu gibi bu yıl da “her maça bir kahraman” trendini sürdürüyor. Topla oynama oranının yüzde 70’e varması yanıltıcı olmasın. Zira Sane, Yunus ve Eren hariç vasat bir oyun sergiliyor. Ama “kahramanlığı” üstlenen biri var: Eren. Onun 36 ve 46’da attığı gollerle Galatasaray rahatlıyor. Kayserispor’un ikinci yarıda ortaya koyduğu çaba skoru değiştirmeye yetmiyor. 86’da Osimhen’in ve 90+3’te Sane’nin “ilk” golleri 3 puanın “süsü” oluyor. Barış krizi ile buruk başlayan hafta 4 gollü 3 puanla mutlu bitiyor.