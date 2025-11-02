Tıpkı, arılar gibi, iki takım da vızır vızır... Her iki taraf da hızlı olmaya, rakibinin oyununu bozmaya, sahaya hâkim olmaya çalışıyor. Hem ikisi de başarıyor hem ikisi de başaramıyor! Fatih Tekke, takımına iyi çalıştırdığı taktikle Galatasaray’ın oyun akışını orta sahada tıkıyor, top geçirtmiyor, pas hatasına zorluyor. G.Saray’da Okan Buruk’un pres ve pas üzerine kurduğu; artık makine gibi işleyen düzen ise hem takımındaki oyuncuların düşük performansına hem de savunmada yaptığı mecburi kadro seçimine takılıyor. Özetle iki tarafın da kendi sahasından ileri ittiği oyun; ortaya sıkışıyor. Her ne kadar direkten dönen ve kalecilere takılan şutlar olsa da pozisyon fakiri bir maç yaşanıyor. Arı kovanı gibi işleyen sahadan bal çıkmıyor. Bu kusursuz dengeyi kimseler bozamıyor. Puanlar, hak edildiği üzere kardeş kardeş paylaşılıyor.