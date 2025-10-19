Milli maçlar sonrası yorgun ya da Şampiyonlar Ligi öncesi heyecanlı; Galatasaray, normaline göre durgun bir futbol oynuyor. Bunda, bu oyununun Başakşehir’e “yetmesi”nin etkisi büyük. Zira onların performansı o kadar düşük ki, Galatasaray iyi oynuyor gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılarda İlkay ve Sane’nin oyuna katkısı dikkat çekiyor. İki futbolcu, özellikle de Sane; “işte bu yüzden transfer ettiler bizi” konulu performansı sergiliyor. Zaten 45+3’te de İlkay asistli Sane golü geliyor... İkinci yarıda Nuri Şahin’in müdahalesiyle Başakşehir canlanıyor. Galatasaray’ı gafil avlayalım taktiği, aşırtma toplarla güzelce işliyor. 59’da Shomurodov beraberlik golünü atıyor. Ama sahada Galatasaray’ın “Ef-Sane”si var. 2 dakika sonra hem kendisi hem de takımı için ikinci golünü atıyor. Galatasaray bu galibiyetle mutlu, moralli; yoluna devam ediyor.