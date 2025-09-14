Olimpiyat Stadı’nın lanetinden midir, verilen aranın rehavetinden mi bilinmez; “Çin Seddi” misali dizilen Eyüpspor “Gelemem ben”; bütün “cicileriyle” sahada olan Galatasaray “Gidemem ben” taktiğiyle oynuyor. Galatasaray daha üstün olsa da baskısı yok, yaratıcılık yok... Uzun sıkıcı dakikaların ardından ezber bozan hamle, sonradan oyuna giren Ahmed’den geliyor. Onun asistiyle 73’te Icardi golü atıyor. Rahatlayan oyunda galibiyet Yunus’un uzaktan şutuyla 89’da gelen golle garantileniyor… Galatasaray, ıstırap gibi geçen 90 dakikadan sonra aldığı 3 puanla Avrupa macerasına keyifli gidiyor.
Istıraplı avantaj
