Galatasaray maça, yelkeni rüzgâr dolan bir cruiser gibi başlıyor, ilk on dakika böyle devam ediyor. Bu süreye, rakibini şaşırtan bir baskı, pozisyonlar ve bir de Osimhen imzalı gol sığdırıyor. Bodo, rakip yarı sahaya ancak 10. dakikada geliyor ama gelir gelmez ciddi bir gol tehlikesi yaratıyor. Böylece anlıyoruz ki, fizikli, dirençli ve disiplinli konuk takım kaderine asla razı olmayacak. Galatasaray’ın 33’te yine Osimhen ile gelen golü, bu nedenle çok rahatlatmıyor. Zira Norveç takımının bazen direk, bazen Uğurcan, bazen de şanssızlığa takılan ve birden gelişen tehlikeleri çok... Aynı durum Galatasaray için de geçerli. Kaleci Haikin’in karşı karşıya pozisyonlardaki müthiş performansı, farkı önlüyor. Nitekim, ancak o yetişemeyince Galatasaray Yunus’la 60’ta 3. golü atıyor. Bodo’nun çok istediği gol 75’te Helmersen’le gelse de puan etmiyor. Galatasaray, takım olarak iyi bir futbol sergilerken Lemina, Yunus, Sane öne çıkan oyuncular. Bir de tabii Osimhen var ki, bugün futbolun bir süper kahramanı olsa, adı Osi-man olurdu.
Osi-man
