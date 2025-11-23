Galatasaray için maç, klişe bir pembe dizi gibi başlıyor… Başına olabilecek her şey geliyor: Cezalılar, sakatlar, depresyonlular… Üzerine bulduğu tüm pozisyonlara rağmen Gençlerbirliği, Niang ile ilk golü buluyor (22). Senaryonun ‘bu kadar da olmaz’ anı ise Lemina ve Singo’nun sakatlanıp çıkması. Volkan Demirel’in hızlı ve hırslı takımı; bir gol daha atıp sonra da rahatça maçı kazanmayı düşünürken; Okan Buruk oyuna, Icardi ve İlkay’ı dahil ederek senaryoyu baştan yazıyor. Galatasaray, 21 dakikaya 3 gol (Icardi 55, Barış Alper 57, İlkay 66) sığdırıyor. Dengesi bozulan rakibi, 60’da Thalisson’un atılmasıyla 10 kişi kalıyor. Gençlerbirliği buna rağmen oyundan kopmuyor, 77’de Metehan’la 2. golü buluyor. Son dakikalarda Sallai atılınca, puan hesabı yeniden yapılsa da Galatasaray günün ‘Son Aksiyon Kahramanı’ rolünü kimseye kaptırmadan 3 puanı hanesine yazıyor.