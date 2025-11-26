Eksik ve tuttuk… Union St Gilloise karşısındaki Galatasaray’ın oynadığı futbolun özeti bu. Konuk takım, Galatasaray’ın bünyesine hiç iyi gelmeyen aşırı kalabalık defans anlayışı ile SarıKırmızılıları yıpratıyor. Kenardan gelecek taktik müdahaleye kadronun darlığı müsaade etmezken, sahadaki futbolcuların vasat oyunu da puanların alınmasına izin vermiyor. Galatasaray, özellikle kalabalık orta sahayı geçip ileri top ulaştıramayınca, Icardi “Aşkımız olamıyor”...
Maçın yıldızı olması beklenen İlkay ve Sane beklentileri karşılamıyor. Gilloise ise sabırla yürüttüğü “oyala ve gol kovala” taktiğinin meyvesini 57’de David’in golüyle topluyor. Galatasaray çok önce kurması gereken baskıyı son 15 dakikaya sığdırınca bünyede panik başlıyor. Gilloise’nin “yatarsam kalkmam” mantığı paniğe asap bozukluğu da ekliyor. Sahada kayıp olan Sarı-Kırmızılılar, puanları da kaybeden taraf oluyor.