G.Saray’ın Kayserispor’u evinde ağırladığı maçı 4 isimle anlatmak mümkün: Osimhen ve Sara; Opoku ve Denswil. İlk ikisi, özellikle Osimhen; yakında “Marvel Kahramanı” olmak için teklif alacak bir performans sergiliyor. Sara ise oyuna olan teknik katkısı dışında performansını bir de golle süslüyor. Diğer taraftaysa, G.Saray’ın büyük zaafı olan savunma arkası toplarına çalışmış ofans hattı, bütün çabalarını boşa çıkaran bir defans ikilisine mağlup oluyor. İlki G.Saray’ın ilk golünü kendi kalesine atarak imzalıyor (Opoku), ikincisi kalecisine vermek istediği havalı geri pas sonucu penaltıya yol açıyor (Denswil). Osimhen topu ağlara yolluyor. İkinci yarı baskısını iyice artıran Galatasaray, yine bir defans hatasından Icardi ile bir penaltı golü ile skoru dörtleyip koltuğunda rahatça arkasına yaslanıyor