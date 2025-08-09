Gaziantep ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği sezonun ilk maçının açmazı şu: “Icardisi yok, Osimhen’i eksik… Nasıl bir Galatasaray olacak sahada?!”

Buna cevap, 2023 seçimlerindeki Kılıçdaroğlu edasıyla Barış Alper’den geliyor: “Buradayım be buradayım!”.

Barış Alper iki penaltı golüne ek olarak Eren’in attığı golün de asistini yaparak maçın yıldızı oluyor. 65’te G.Antep kalecisi Burak’ın gördüğü kırmızı kart sonrasında Galatasaray iyice rahatlıyor. Sarı-Kırmızılı takımın kaldığı yerden başlamasını sağlayan unsur sadece Barış Alper ya da oturmuş kadrosu değil. Gaziantep’in 58 dakikada bir pozisyona girmesi! Ki, uzatmalara rağmen ikinci bir atağa vakti kalmayınca Galatasaray üç puanı rahatça hanesine yazıyor.