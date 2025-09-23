Frankfurt maçı yokmuş gibi yaparak bıraktığı yerden başlıyor Galatasaray... Tutuk, temposuz, vasat bir futbolla... Konyaspor ise savunmasını kalabalık, gol hedefini geride tutuyor. Golün uzak ihtimal gibi gözüktüğü maçta, Galatasaray bireysel yeteneklerini iyi kullanan taraf oluyor. Sırasıyla Yunus (23), Icardi (45+1) ve Torreira’nın (65) golleri, istikrarlı bir baskının değil yakalanan fırsatlara eklenen kişisel becerilerin ürünü. İkinci yarıda Konya, kalabalık defansı kalabalık ofansa çevirip baskısını artırarak Umut’la golü buluyor (80). Sonra da “yendim, bitti” moduna giren Galatasaray’ı; Uğurcan’ı peş peşe kurtarışlarla maçın yıldızı yapacak kadar zorluyor. Ama yetmiyor. Galatasaray 3 puanlık teselliyle yola devam ediyor
Teselli
