Galatasaray, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında “dalgalı” bir futbol sergiliyor... Zaman zaman “Ben Galatasaray’ım tabii ki 3 puanı ben alacağım” özgüveniyle ön plana çıkıp oyunu domine ederken zaman zaman İlhan Palut’un 5-4-1 taktik dizilişiyle oynayan disiplinli ve hızlı takımına karşı önemli açıklar veriyor. Bu nedenle ne 20’deki Sanchez’in ne de 65’teki Osimhen’in attığı kafa golleri rahatlatıyor Sarı-Kırmızılıları. Özellikle de oyundan hiç düşmeyen Rize’nin 73’te Varesanovic ile attığı golden sonra. Ancak Rize’nin puanları paylaşma hayallerini Icardi’nin 90+2’deki golü kırıyor. Galatasaray 4’te 4’le yoluna devam ediyor
İlgili Konular: #galatasaray #Maç #çaykur rizespor #futbol
31.08.2025
31.08.2025
25.08.2025
16.08.2025
09.08.2025
31.05.2025
19.05.2025