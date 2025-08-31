Galatasaray, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında “dalgalı” bir futbol sergiliyor... Zaman zaman “Ben Galatasaray’ım tabii ki 3 puanı ben alacağım” özgüveniyle ön plana çıkıp oyunu domine ederken zaman zaman İlhan Palut’un 5-4-1 taktik dizilişiyle oynayan disiplinli ve hızlı takımına karşı önemli açıklar veriyor. Bu nedenle ne 20’deki Sanchez’in ne de 65’teki Osimhen’in attığı kafa golleri rahatlatıyor Sarı-Kırmızılıları. Özellikle de oyundan hiç düşmeyen Rize’nin 73’te Varesanovic ile attığı golden sonra. Ancak Rize’nin puanları paylaşma hayallerini Icardi’nin 90+2’deki golü kırıyor. Galatasaray 4’te 4’le yoluna devam ediyor