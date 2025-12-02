İstanbul derbilerinden, heyecan, çekişme, güzel futbol beklemeyeli çok oldu... En fazla, “Olay çıkmasa bari” temennisinde bulunabiliyor insan. Maç en azından bu beklentiyi karşılıyor. Maçın geneli “kusursuz bir denge” içinde geçiyor. İki takım da hata yapmadan temkinli oynamaya çalışıyor. Bu da sahaya tutuk ve sıkıcı bir futbol olarak yansıyor. Kale önüne ulaşan nadir pozisyonlarsa kuru kalabalıklar içerisinde eriyip gidiyor. Bu düğümü çözmenin tek yolu, bireysel bir yeteneğin tüm maharetlerini göstermesi ki maçın yıldızı Sane, maçın bu ihtiyacına 27. dakikada 5 futbolcu bir de kaleciyi geçerek cevap veriyor. Fenerbahçe’nin cevabı 90+5’te Jhon Duran’dan geliyor. Denge, skorda da puan paylaşımında da bozulmuyor…