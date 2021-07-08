Bir işi olsun diye!

08 Temmuz 2021 Perşembe

“Doğduğun değil, doyduğun yerdir yurdun” demiş atalarımız. Çünkü ekmek bazıları için hep aslanın ağzında olmuş, bazılarımız için ekmeğini taştan çıkarmak, kendi topraklarını bile terk etmek ne yazık ki bir kader artık...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Göçmen İşçilere İlişkin Küresel Tahminleri raporuna göre, küresel olarak uluslararası göçmen işçilerin sayısı 2017’den bu yana yüzde üç artarak 169 milyona yükseldi.

Üstelik genç göçmen işçilerinin yani yaşları 15-24 yaş arası olan işçilerin payı da 2017’den bu yana neredeyse yüzde 2 artarak 3.2 milyon artarak 2019’da 16.8 milyona ulaştı.

2019’da uluslararası göçmen işçilerin küresel işgücünün yaklaşık yüzde beşini oluşturduğunu ve bunun da onları dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini gösterdi.

İLK ÇIKARILANLAR ONLAR

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei, “Genellikle ilk işten çıkarılan göçmen işçiler oluyor, tedaviye erişimde güçlük çekiyorlar ve genellikle ulusal COVID-19 politika müdahalelerinden dışlanıyorlar” dedi. Bizim ülkemizde yapılan bir çalışma, Suriyelilerin ancak ülke nüfusunun yüzde 60’ı aşılandıktan sonra aşılanacağını ortaya koydu. Sanki virüs milliyet ayırımı yapıyormuş gibi...

Rapora göre, yüksek gelirli ülkeler göçmen işçilerin çoğunluğunu emmeye devam ediyor.

Uluslararası göçmen işçilerin üçte ikisinden fazlası yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşmış durumda. 169 milyon uluslararası göçmen işçinin 63.8 milyonu Avrupa ve Orta Asya’da. Diğer 43.3 milyon ise Amerika’da. Dolayısıyla, toplu olarak, Avrupa ve Orta Asya ve Amerika, tüm göçmen işçilerin yüzde 63.3’üne ev sahipliği yapıyor.

GENÇLER DAHA FAZLA

Göçmen işçilerin çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Kadınlar, göçmen işçi olarak daha fazla sosyoekonomik engelle karşı karşıya kalıyor ve iş bulma dışındaki nedenlerle aile üyeleriyle birlikte göç etme olasılıkları daha yüksek.

Artık daha fazla genç, iş bulmak için göç ediyor. Uluslararası göçmen işçiler arasında gençlerin payı 2017’de yüzde 8.3’ten 2019’da yüzde 10.0’a yükseldi. Bu artışın birçok gelişmekte olan ülkede yüksek genç işsizlik oranlarıyla ilgili olması muhtemel.

Hizmetler sektörü göçmen işçilerin ana işvereni. Birçok bölgede uluslararası göçmen işçiler, hedef ülkelerin toplumlarına ve ekonomilerine hayati katkılarda bulunarak ve sağlık, ulaşım, hizmetler, tarım ve gıda işleme gibi kritik sektörlerde önemli işler sağlayarak işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

MASTAŞ GREVİ 34. GÜNÜNDE

Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Mastaş işçilerinin grevi 34’üncü gününde sürerken greve destek ziyaretleri de devam ediyor. Birleşik Metal-İş ve Türk-Metal üyesi işçilerle Sağlık-Sen yöneticileri grev alanını ziyaret ederek mücadeleye güç verirken Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de dün grev alanına geldi.

Metal İşçileri fabrika önünde sık sık, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

EFT TEKSTİL'DE SÖZLEŞME TEPKİSİ

Deriteks Sendikası’nda örgütlü ETF Tekstil’de toplu iş sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine işçiler tepki gösterdi. Fabrika çıkışında işyeri önünde toplanan işçiler “sözleşme hakkımız engellenemez” sloganı attı.

Sendika Başkanı Musa Servi işçilerin şimdiye kadar çokça fedakârlık gösterdiğini, işçilerin kazanılmış haklarından geriye gidişin sendika olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Bir cinayet daha

Bilecik’te, çalıştığı inşaatın 11’inci katından düşen Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), hayatını kaybetti.

OLCAY BÜYÜKTAŞ