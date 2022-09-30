Saray-halk çelişkisi

30 Eylül 2022 Cuma

Halk açlıktan ve işsizlikten kırılırken saraydakilerin ve yakınlarının bir elleri yağda bir elleri balda:

Saray halktan iyice koptu.

Gelir farklılaşması büyüdü.

Saray ile halk arasındaki çelişki keskinleşti.

Özendikleri ve özledikleri Osmanlı’daki saray-reaya çelişkisine benzedi.

Erdoğan/AKP iktidarı seçimleri bu yüzden kaybedecek.

***

1) SARAYIN HARCAMALARI:

GÜNLÜK 10 MİLYON LİRA.

Sayıştay’ın, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları raporu yayımlandı:

2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcama 814 milyon 627 bin 196 lira artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 TL’ye yükseldi...

2021 yılı günlük harcama yaklaşık 10 milyon lira oldu.

Personel harcaması 368 milyon 773 bin 241 lira.

Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemesi 112 milyon 941 bin 767 lira.

İçecek harcaması 2 milyon 813 bin 948 lira oldu.

Temizlik ekipmanları harcaması 8 milyon 213 bin 919 lira.

Temsil ve tanıtma gideri 41 milyon 463 bin 566 lira.

Yolluklar 11 milyon 416 bin 280 lira.

Görev gideri 1 milyar 701 milyon 97 bin 149 lira.

Zirai maddeler 46 milyon 343 bin 992 lira.

***

2) BAKANIN TASARRUF TEDBİRLERİ ÖNERİLERİ:

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Aklınla Verimli Yaşa” adlı kitapçıkta “tasarruf” tavsiyelerinde bulundu.

Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın.

Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın.

Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin.

Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın.

Ütüyü fişten erken çekip ütülemeye devam edin.

Büyük ekran televizyon kullanmayın.

Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun.

Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp ortamı ısıtın.

Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın.

Evinizin duvarlarını açık renge boyatın.

Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin.

Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın.

Ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin.

Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın.

Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın.

Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın.

***

3) CUMHURBAŞKANININ ACIYARAK BAKTIĞI SÜFLİ (aşağı, aşağılık, bayağı, adi) BEKLENTİLER:

ARABA, TELEFON, KONSER.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan şöyle dedi:

“Sırf daha iyi arabaya binmek...

Daha yeni telefon almak...

Daha çok konsere gidebilmek gibi...

Süfli heveslerle

Ellerin, yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara...

Acıyarak bakıyoruz.”

***

4) CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA 16 UÇAK 268 LÜKS OTOMOBİL:

2020 yılında Semra Topcu’nun yaptığı habere göre:

Cumhurbaşkanlığı’na ait lüks araç sayısı 268.

Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki uçak sayısı “Uçan jumbo” olarak adlandırılan Boeing 747-8 model uçakla birlikte 16.

***

5) ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRI, YOKSULLUK SINIRI:

YOKSULLUK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE.

Türk-İş’in Eylül 2022 raporuna göre:

Asgari ücret 5 bin 500 lira.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olan açlık sınırı 7 bin 245 lira.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık harcamalarının tutarı olan yoksulluk sınırı 23 bin 599 lira.

Ve anımsayalım, sarayın bir günlük harcaması 10 milyon lira.